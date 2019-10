PERFIL| Enriqueta Basilio, la mujer que hizo historia en Juegos Olímpicos

Nada era nuevo en el atuendo de Enriqueta Basilio. Ese día, cuando encendió el pebetero olímpico de México 68 y pasó a la historia en ser la primera mujer en hacerlo, se puso los tenis blancos que usó en sus días de secundaria. También la playera que había utilizado en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, que se habían realizado un año antes, en el 67.

Porque Basilio fue una atleta deslumbrante nacionalmente en su juventud y no sólo fue la mujer que encendió el pebetero de los únicos Juegos Olímpicos que ha organizado México.

Fue campeona nacional de 80 metros con vallas, aunque también corrió 400 metros planos y relevos 4x100. Tenía el talento suficiente para correr en los Juegos Olímpicos de México, quizá por eso la apodaban la "Diosa Voladora".

Sin embargo, su talento no estaba en tan buen nivel para permitirle colgarse una medalla. En las tres pruebas fue eliminada en la primera ronda y luego ya no pudo calificar a Múnich 72, los siguientes Juegos Olímpicos.

En su juventud era delgada, bien parecida, de piernas largas y de 1.76 metros de estatura. Su imagen encendiendo en el pebetero se convirtió en una de las imágenes insignia de México 68, que posteriormente, ya fuera del alto rendimiento, le permitió ser reconocida en múltiples ocasiones.

Destaca, por ejemplo, el reconocimiento que le hizo el Comité Olímpico Guatemalteco por su trayectoria, también que a los 56 años fue uno de los relevos de la llama olímpica de Atenas 2004 y la serie de reconocimientos que recibió en el aniversario de los 50 años de los Juegos Olímpicos de México.

Tenía memoria fotográfica, pese a su edad. Llegó a contar que los militares y la policía del Presidente Gustavo Díaz Ordaz impidió que ella y el resto de los atletas se enteraran de la matanza de Tlatelolco, porque no los dejaban salir de donde estaban concentrados.

También llegó a decir que su designación para encender el pebetero fue, en parte, para lavar la imagen de México internacionalmente por los asesinatos de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y edificios aledaños.

También tuvo un paso fugaz en la política. Del 2000 al 2003 fue diputada plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, ese mismo partido que estaba en el poder cuando ella acusó que la incomunicó para que no se enterara de los asesinatos de los estudiantes en el 68.

Los últimos años enfermó de Parkinson, aunque se mantenía recordando sus días como atleta. Al final, la "Diosa Voladora" falleció un día antes de que se celebrará el aniversario 51 de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de México, donde saltó a la fama internacionalmente.