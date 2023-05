PERFIL: Horacio Nava, un maestro en el arte de ganar viniendo de atrás

CHIHUAHUA (EFE).- Al anunciar su retiro este lunes, a los 41 años de edad, el marchista mexicano Horacio Nava deja al atletismo de Hispanoamérica sin una de sus principales figuras en este siglo, un maestro en el arte de ganar viniendo de atrás.



Aunque fue subcampeón de la Copa Mundial, hace hoy 13 años, sexto lugar olímpico y cuatro veces medallista de Juegos Panamericanos, Nava será recordado más por su ejemplo de crecimiento, uno de los más contundentes del deporte latinoamericano.

En el 2005, después de terminar noveno en los Campeonatos Mundiales de Helsinki, le detectaron que padecía el síndrome Wolff-Parkinson-White, lo cual lo llevó a una cirugía del corazón.

"Fue el antes y después. Los médicos me explicaron que podía sufrir un accidente cardiovascular y no podía seguir en el equipo nacional; para mi era imposible dejar el deporte, así que acepté operarme y recuperé la salud", recordó el atleta este lunes en entrevista con Efe.

De la misma manera en que en su vida fue de menos a más, en el deporte Nava fue un ejemplo de competidor con capacidad para crecer con los reveses.

En los Panamericanos de Río de Janeiro ganó plata, pero quedó disconforme; un año después creció y logró su mejor actuación olímpica, sexto lugar en Pekín 2008. En los Mundiales de Berlín 2009 caminó mal y meses más tarde regresó al alto nivel con la medalla de plata en la Copa Mundial, en Chihuahua, su ciudad de origen.

Nava hizo su mejor registro en 50 kilómetros, 3h 42:51, en el Campeonato Nacional de Rusia, en Cheboksary, en otra actuación destacada luego de un golpe, cuando la Federación Mexicana de Atletismo lo excluyó de manera arbitraria de la Copa del Mundo.

"El deporte fue mi gran experiencia de vida, comencé atrevido, y en mi primera prueba de 50 kilómetros, en Tijuana en el 2005, por poco mis hermanos me sacan del circuito porque me deshidraté y empecé a zigzaguear. Luego aprendí que no se le debe temer a la distancia, pero sí respetarla", observó.

Horacio es uno de los pocos deportistas de la historia de la caminata que terminó su carrera sin abandonar una prueba ni ser descalificado jamás. Su técnica apenas tenía fallas, a lo cual sumó su fortaleza mental para insistir en momentos de crisis como el que afrontó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Es tiempo del retiro; quizás la eliminación del calendario de mi prueba haya influido, pero es una decisión tomada en familia y quiero verlo como una celebración, por eso lo hago publicó en la fecha de mi medalla mundial", explicó el deportista.

Los Juegos Panamericanos fueron uno de los eventos en los que más impuso su clase, con cuatro medallas; oro en Guadalajara 2011, plata en Río 2007 y Lima en el 2019, a los 37 años de edad, y bronce en Toronto 2015.

El mexicano se acercó a la caminata de 50 kilómetros a los 10 años, cuando vio ganar la presea de plata olímpica a su compatriota Carlos Mercenario y después de eso aprendió de los mejores de la prueba, entre ellos el español Jesús Angel García Bragado, campeón mundial en 1993.

"En los Olímpicos de Pekín Jesús Ángel me sugirió atacar al final y terminé bien. Tuve la dicha de dar con maestros como Mercenario, los campeones olímpicos Raúl González y Ernesto Canto y los medallistas panamericanos Miguel Angel Rodríguez y Germán Sánchez. Empezaron como modelos y terminaron como amigos", confesó.

Subteniente del Ejército Mexicano, Nava posee una maestría en Administración de la Educación Física, Deporte y Recreación por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A partir de hoy, retirado de las competiciones, pretende seguir vinculado al deporte.