Permanencia de Messi no depende de un arreglo económico: Laporta

Joan Laporta aseguró que la permanencia de Lionel Messi con el Barcelona no depende de un arreglo económico.

El presidente del cuadro azulgrana comentó que las pláticas con el argentino "van por buen camino" para que permanezca en la institución.

"Esto va en conversaciones con representantes de Leo. Ya lo dije el otro día, va bien y esperamos que sigan progresando", dijo.

Señaló que la auditoría que existe en el club no tiene por qué influir para la posible permanencia de Messi.

"Queremos hacer un contrato nuevo con Leo, va bien, pero no está hecho. Siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero, por su parte, por la nuestra sabemos el marco de posibilidades que tenemos en el Barça en el tema económico".

"Él está mostrando mucha comprensión, y no es un tema de dinero, él quiere seguir con esta reflexión. Quiere tener un equipo competitivo con el que se ganen Champions y Ligas".

"Sabemos que Leo se quiere quedar, pero tiene otras propuestas y es lo que estamos valorando mucho", sentenció.