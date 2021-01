"Perro" Bermúdez presume que fue vacunado contra Covid-19

Reacciones de todo tipo provocó la publicación del narrador de futbol, Enrique Bermudez, en donde presume que fue vacunado contra el Covid-19.

A través de las redes sociales, "El Perro" presumió que su esposa y él fueron vacunados en Miami, Florida, lugar donde reside desde hace algunos años.

La gente no tardó en reaccionar y ante un comentario que decía "Claro, el rico humillando al pobre", Bermudez de la Serna aseguró que no pagó nada por la vacuna, sino que fue vacunado en esta etapa del proceso por la edad que tiene (70 años).

A partir del 4 de enero de 2021, los habitantes de Miami con 65 años de edad o más pueden solicitar una cita para la vacunación y, posteriormente, reciben una llamada con la fecha y hora de confirmación.

"Les comparto con gran felicidad, que gracias a Dios mi esposa@LETICIA777 y un servidor, acabamos de ser vacunados vs el Covid-19, aquí en Miami!!", escribió el narrador a lo que varios usuarios respondieron.

Les comparto con gran felicidad, que gracias a Dios mi esposa @LETICIA777 y un servidor, acabamos de ser vacunados vs el Covid19, aquí en Miami!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) January 14, 2021