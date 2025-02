Christian Martinoli y Perro Bermúdez: respeto mutuo y rumores de regreso

Los narradores deportivos Christian Martinoli y Enrique "Perro" Bermúdez son dos de los narradores que en los últimos años han marcado la crónica deportiva en México, uno con TV Azteca y otro con Televisa, evidentemente son competencia, pero entre ambos manifiestan mutuo respeto.

Aunque Televisa generó una campaña de despedida para el Perro Bermúdez tras el Mundial de Qatar 2022, el narrador señaló que no significó su retiro definitivo de los micrófonos.

Christian Martinoli recientemente en el podcast "Así de Bolas" señaló que el Perro Bermúdez podría regresar próximamente, luego de salir de Televisa por la fusión que tuvieron con Univisión y que las empresas dejaron Miami.

El narrador de Azteca Deportes habló sobre su retiro en los medios de comunicación, descartando que esté trabajando después de los 70 años.

Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández puntualizó que "mi jefe tiene 78 años y sigue chambeando".

A lo que Martinoli le respondió "ya que no mame, tu jefe está cabrón, no podría estar como tu papá", pero reconoce que varios del medio trabajan después de los 70.

"Don Carlos Albert, estuvo después de los 70, Orvañanos, el Perro ya tiene más de 70 años", comentó Christian.

A lo que Juan Pablo le recordó que "ya hasta el Perro se retiró2, hecho que descartó Martinoli fue cuando explicó que el Perro Bermúdez podría regresar a narrar próximamente.

"Hasta lo que yo sé le ofrecieron un contrato a la gente estaba en Miami porque ya se iban a ir de ahí, están 1 año sin poder trabajar en otro lado y creo que va a volver, en cualquier momento vuelve", reveló Martinoli.

Después insistió que "no me veo después de los 70 años trabajando en esto".

Martinoli incluso tiene claro a que edad dejará de estar vinculado con los medios de comunicación, para después irse a vivir a Francia.

"Yo voy a cumplir este año 50, yo creo que hasta los 65 le doy, ya luego, Saint-Tropez, Niza, yo soy de la Francia", recalcó entre risas.