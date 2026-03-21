PFC va ante Magos Unión Deportiva

La escuadra del Potosinos Futbol Club afrontará un compromiso clave en la jornada 26 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, cuando visite al Magos Unión Deportiva este 21 de marzo a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Purísima del Rincón.

Luego de haber cortado una racha negativa, el conjunto dirigido por César Silva buscará aprovechar el impulso anímico para conseguir un resultado positivo que le permita escalar posiciones en la tabla, en la recta final del campeonato.

El duelo luce complicado para los potosinos, ya que enfrentarán a uno de los equipos más sólidos del grupo. Magos Unión Deportiva se ubica en la segunda posición general con marca de 15 victorias, 2 empates y 6 derrotas, sumando 49 puntos, perfilándose como uno de los principales candidatos a clasificar a la liguilla.

Por su parte, el Potosinos Futbol Club ocupa el lugar 12 de la clasificación con registro de 8 triunfos, 3 empates y 12 descalabros, acumulando 28 unidades, por lo que necesita sumar para mantenerse en la pelea por mejores posiciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la semana, el equipo trabajó intensamente en aspectos defensivos y ofensivos, buscando mejorar su funcionamiento colectivo, ya que, pese a mostrar buen nivel en algunos encuentros, los resultados no han sido los esperados.

Una de las buenas noticias para el estratega César Silva es que contará con plantel completo, tras la recuperación de varios jugadores que se encontraban lesionados, lo que le permitirá tener más variantes para encarar este importante compromiso.