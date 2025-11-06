logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC

No te pierdas la cobertura en directo del PGA Tour desde Baja California Sur.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 12:39 p.m.
A
PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este jueves empezó la 19 edición del torneo más longevo del PGA Tour en México, el World Wide Technology Championship, que por tercer año consecutivo se está llevando a cabo en El Cardonal, el primer campo diseñado por Tiger Woods, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

A partir de las 6:30 de la mañana salieron los primeros grupos; uno de los más destacados es el integrado por J.J. Spaun, Ben Griffin y William Mouw. Los mexicanos quedaron en los siguientes grupos: Alejandro Madariaga, será acompañado por Matthew Riedel y John Pak; Emilio Gil Leyva, por Mason Andersen y Taylor Dickson; Omar Morales, por Trevor Cone y Thomas Rosenmueller; Emilio González, por Johnny Keefer y Luke Clanton; y finalmente, Raúl Pereda caminará junto a David Ford y Kevin Velo.

Otro de los grupos destacados lo integran los últimos dos campeones, Austin Eckroat y Erik van Rooyen con otro sudafricano como Garrick Higgo.

El resto de los latinoamericanos, como Nicolás Echavarría, Emiliano Grillo, Camilo Villegas o Cristobal del Solar, buscarán dar una actuación destacada para llegar en posición privilegiada al día de corte este viernes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la primera ronda del World Wide Technology Championship?

Golf Channel: de 14:00 horas a 17:00 horas

Golf Channel Latin America: de 14:00 horas a 17:00 horas

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC
PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC

PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC

SLP

El Universal

No te pierdas la cobertura en directo del PGA Tour desde Baja California Sur.

América Femenil desafía a Rayadas en la Liguilla por la historia
América Femenil desafía a Rayadas en la Liguilla por la historia

América Femenil desafía a Rayadas en la Liguilla por la historia

SLP

El Universal

Las Águilas se enfrentan a un desafío crucial contra las Rayadas en la Liguilla, ¿podrán cambiar su destino?

Muere jugador de Cowboys Marshawn Kneeland tras huir de policía
Muere jugador de Cowboys Marshawn Kneeland tras huir de policía

Muere jugador de Cowboys Marshawn Kneeland tras huir de policía

SLP

AP

La corporación de Frisco dijo el jueves que están investigando un posible suicidio

Adidas presenta el nuevo jersey de la Selección Mexicana en evento exclusivo
Adidas presenta el nuevo jersey de la Selección Mexicana en evento exclusivo

Adidas presenta el nuevo jersey de la Selección Mexicana en evento exclusivo

SLP

El Universal

Mikel Arriola y Henry Martín destacaron la importancia de representar a México en un Mundial