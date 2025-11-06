PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este jueves empezó la 19 edición del torneo más longevo del PGA Tour en México, el World Wide Technology Championship, que por tercer año consecutivo se está llevando a cabo en El Cardonal, el primer campo diseñado por Tiger Woods, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

A partir de las 6:30 de la mañana salieron los primeros grupos; uno de los más destacados es el integrado por J.J. Spaun, Ben Griffin y William Mouw. Los mexicanos quedaron en los siguientes grupos: Alejandro Madariaga, será acompañado por Matthew Riedel y John Pak; Emilio Gil Leyva, por Mason Andersen y Taylor Dickson; Omar Morales, por Trevor Cone y Thomas Rosenmueller; Emilio González, por Johnny Keefer y Luke Clanton; y finalmente, Raúl Pereda caminará junto a David Ford y Kevin Velo.

Otro de los grupos destacados lo integran los últimos dos campeones, Austin Eckroat y Erik van Rooyen con otro sudafricano como Garrick Higgo.

El resto de los latinoamericanos, como Nicolás Echavarría, Emiliano Grillo, Camilo Villegas o Cristobal del Solar, buscarán dar una actuación destacada para llegar en posición privilegiada al día de corte este viernes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la primera ronda del World Wide Technology Championship?

Golf Channel: de 14:00 horas a 17:00 horas

Golf Channel Latin America: de 14:00 horas a 17:00 horas