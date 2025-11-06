PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC
No te pierdas la cobertura en directo del PGA Tour desde Baja California Sur.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este jueves empezó la 19 edición del torneo más longevo del PGA Tour en México, el World Wide Technology Championship, que por tercer año consecutivo se está llevando a cabo en El Cardonal, el primer campo diseñado por Tiger Woods, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
A partir de las 6:30 de la mañana salieron los primeros grupos; uno de los más destacados es el integrado por J.J. Spaun, Ben Griffin y William Mouw. Los mexicanos quedaron en los siguientes grupos: Alejandro Madariaga, será acompañado por Matthew Riedel y John Pak; Emilio Gil Leyva, por Mason Andersen y Taylor Dickson; Omar Morales, por Trevor Cone y Thomas Rosenmueller; Emilio González, por Johnny Keefer y Luke Clanton; y finalmente, Raúl Pereda caminará junto a David Ford y Kevin Velo.
Otro de los grupos destacados lo integran los últimos dos campeones, Austin Eckroat y Erik van Rooyen con otro sudafricano como Garrick Higgo.
El resto de los latinoamericanos, como Nicolás Echavarría, Emiliano Grillo, Camilo Villegas o Cristobal del Solar, buscarán dar una actuación destacada para llegar en posición privilegiada al día de corte este viernes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la primera ronda del World Wide Technology Championship?
Golf Channel: de 14:00 horas a 17:00 horas
Golf Channel Latin America: de 14:00 horas a 17:00 horas
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC
El Universal
No te pierdas la cobertura en directo del PGA Tour desde Baja California Sur.
América Femenil desafía a Rayadas en la Liguilla por la historia
El Universal
Las Águilas se enfrentan a un desafío crucial contra las Rayadas en la Liguilla, ¿podrán cambiar su destino?
Muere jugador de Cowboys Marshawn Kneeland tras huir de policía
AP
La corporación de Frisco dijo el jueves que están investigando un posible suicidio