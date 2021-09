Piden a futbolistas alzar la voz por abusos a trabajadores en Qatar

Tim Sparv, capitán de la selección de Finlandia escribió en el sitio "La Tribuna de los jugadores,", severas críticas hacia el sistema de gobierno de Qatar, dónde se jugará el próximo Mundial en el 2022, señalando el maltrato del que son objeto los migrantes que han ido a buscar trabajo a ese país y han sufrido maltratos y pidió que muchos más futbolistas averigüen lo que pasa en esa nación y escriban al respecto.

"Sigan hablando de la Copa del Mundo de Qatar. Que continúe la discusión. Continúen expresando su apoyo a los trabajadores migrantes. Escribe, bloguea o tuitea sobre ellos. Publica declaraciones. Habla alto. Ejercer más presión sobre Qatar y la FIFA. ¿Por qué? Porque funciona. Y los trabajadores, créanme, lo aprecian". El veterano volante, mencionó que su reflexión llega un poco tarde, pero comenzó a pensar en ello cuando uno de sus compañeros se negó a viajar a la nación asiática, en protesta por las injusticias que se viven.

"Estos últimos dos años y medio he estado en un viaje personal para aprender más sobre la situación en Qatar. No soy un experto, pero como capitán de la selección finlandesa, sé que pronto podría estar jugando en estadios que les han costado la vida a los trabajadores. Los jugadores vamos a ser la cara pública de un torneo sobre el que no tenemos control. Así que quería saber más, incluso he hablado directamente con los trabajadores migrantes. Y puedo decirles esto: aprecian y se sienten alentados por el hecho de que alguien los esté apoyando y empoderando.Sé que estoy escribiendo este artículo con muchos años de retraso. Sigo pensando, ¡Ah! ¿No podríamos haber abordado esto hace cinco años? Quizás podríamos haber cambiado algunas de las decisiones que se tomaron y mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes. Quizás incluso podríamos haber salvado vidas".

Recordó que en el 2019, el delantero Riku Riski, "se negó a viajar por razones éticas. Esa fue la primera vez que escuché de alguien que rechazó una llamada por eso. Me sorprendió, pero también sabía que Riku era un tipo muy bueno; de hecho, ahora es mi compañero de equipo en HJK Helsinki. Entonces comencé a pensar, ¿Qué no estoy viendo aquí? (...) Comencé a leer sobre violaciones de derechos humanos y la explotación de los trabajadores migrantes. Me asusté. Y, sin embargo, durante un tiempo, todo fue ruido de fondo para mí. Era consciente de ello, pero de alguna manera no me di cuenta de lo que realmente significaba. Sospecho que mucha gente puede identificarse con esto. Muchos todavía duermen".

Mencionó que cuando fue a Qatar, acabó de abrir los ojos sobre el fenómeno que se vivía y vive ahí. "Parece una locura que mientras los trabajadores migrantes sufrían e incluso morían en Qatar, yo estaba preocupado por la distancia entre nuestro mediocampo y nuestra defensa. Pero todos tendemos a poner nuestra propia vida en primer lugar, ¿verdad? Es un instinto natural. Afortunadamente, Riku vio el panorama más amplio. Dado que la prensa nórdica ya había escrito mucho sobre Qatar, comenzaron a hacernos preguntas. "¿Por qué estás aquí?" "¿Por qué no estás haciendo lo mismo que Riku?" "¿Sabe cuántos trabajadores migrantes han muerto en Qatar?".

Por todo esto, la selección de Finlandia decidió no tener más campamentos en Qatar. "Así que los jugadores y la federación nos miramos detenidamente al espejo y decidimos no tener más campamentos en Qatar". Al finalizar el artículo, el capitán de Finlandia pidió a todos los jugadores que buscan el boleto para la eliminatoria, a pensar un poco sobre lo que se vive en Qatar y manifestarse al respecto.

"Así que animo a todos los jugadores que participan en estas eliminatorias a que al menos piensen en cómo se está tratando a los trabajadores migrantes y cómo se ven afectadas sus familias. Piense en el privilegio que tenemos como jugadores y el poder de nuestras plataformas. Esos trabajadores no tienen el mismo privilegio, pero podemos apoyarlos contando sus historias y alzando nuestras voces juntos.".