Piden que no insulten a Maradona en la final de Ascenso MX

Hostilidad a flor de piel en las gradas del estadio Alfonso Lastras, contra Diego Armando Maradona, tanto que el sonido local ya exhortó a los asistentes a no gritarle al argentino.El timonel de los Dorados, por extraño que luzca, ha recibido más insultos que halagos por parte de la afición durante la final de vuelta del Clausura 2019 Ascenso MX.Desde su arribo al estadio los potosinos se hicieron sentir con rechiflas e insultos hacia el autobús que transportada a los de Culiacán.Ya plantado en la cancha, Maradona fue objeto de más insultos y burlas."Drogadicto... se la come, Maradona se la come", gritaban desde las gradas.Incluso, mientras se jugaba el primer tiempo, "el 10" apenas se levantó y sobre el límite del área técnica, de nuevo fue blanco de burlas y cánticos reiterados de "Maradona se la come", en alusión a la final del torneo pasado, donde la leyenda albiceleste vio el juego desde un palco del Alfonso Lastras -por sanción-, para después enfrascarse en agresiones contra un puñado de fanáticos que lo encararon en el pasillo.