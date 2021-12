"Piensas que te matarán", dice Jesús Angulo sobre encuentro con criminales

El jugador de Chivas, Jesús Ricardo "Canelo" Angulo, compartió este jueves por primera vez, en un podcast, el día que temió por su vida cuando fue víctima de la delincuencia en el municipio de Zapopan, en Jalisco.

El futbolista Jesús Angulo y su novia salían "un día normal" de un supermercado de la ciudad de Guadalajara cuando fueron agredidos a punto de abordar su automóvil: "Ahí nos atoraron. Querían el carro más que nada", explicó el jugador en el canal de YouTube "Entre Compas".

"Íbamos saliendo y dejamos el carro en la pura entrada; cuando abrí la puerta para que se subiera mi novia, me agarraron por atrás dos ´weyes´ y otro de ellos ya se estaba subiendo al lugar del piloto", narró Angulo.

El "Canelo" Angulo recordó que los tres sujetos armados le pidieron la llave y subirse al automóvil, donde al entrar les dijeron que no iba a pasar nada y que sólo querían el carro. Sin embargo, los pasearon durante media hora hasta que la nota sobre el secuestro "exprés" que estaba viviendo la pareja se filtró a los medios de comunicación.

El hecho de que se estuviera corriendo la noticia sobre lo ocurrido, hizo que los delincuentes se asustaran, estacionaran el auto y se alejaran: "Nos llevaban a un lado y nos iban a bajar lejos para llevarse el carro, pero llegó un momento en el que ya había muchas patrullas después de haberse filtrado todo el show y ahí fue cuando nos soltaron", describió el futbolista. "Nosotros nos quedamos ahí arriba del carro agachados como unos 15 minutos, no sabíamos que hacer", agregó.

Minutos más tarde, él y su novia decidieron bajarse del automóvil y correr al Periférico, donde la joven paró a un conductor a quién le explicó quién era el futbolista para que agarrara confianza y les ayudara a llegar a su casa, donde su hermano y su tía los esperaban preocupados tras ver la noticia difundida.

"Nuestra reacción fue bajarnos corriendo por si volvían por el carro. Y dije: ´Si quieren el carro ahí está, llévenselo, pero nosotros ya no vamos'".

Ya en su casa, el Canelo comenzó a ver toda la información que habían subido a los medios sobre los hechos ocurridos; en las imágenes compartidas por los medios la policía ya había encontrado el automóvil y lo habían cercado con cintas amarillas.

"La neta, la primera impresión fue de ´cagazo macizo´, después, cuando nos dijeron que nada más querían el carro fue más tranquilo y dije: ´pues a huevo´. Trataba de estar tranquilo con mi novia. Ahí nos trajeron un rato, pero llegó un momento en el que se pusieron nerviosos y ya no sabían que hacer, ahí me entró otra vez el miedo de qué iba a pasar. Piensas de todo. Piensas que a lo mejor te quieren secuestrar, que quieren el puro carro, que te van a matar, no sé, se te pasa todo por la cabeza ´de volada´, una sensación muy fea", contó durante el programa.