Pierde Incatssa lo invicto ante Real Madrid-Mariscos Jorge

Real Madrid-Mariscos Jorge le quitó el invicto a Incatssa al ganarle por marcador apretado de 3 goles contra 2, en duelo perteneciente a la fecha 10 del torneo FIFA 20 de Liga Tangamanga de Futbol que preside Luis Javier Míreles Arias y su equipo de trabajo.

Incatssa se mantuvo durante 9 jornadas y la derrota no le afecta en mucho ya que se mantiene en el liderato de la competencia con un total de 27 puntos y no peligra su estadía en la cima de la clasificación, ya que le lleva 6 unidades a su inmediato perseguidor que es You Mamas Gardenias con 21.

Le siguen Lago Alberto Purísima San Miguel que acumula 20 puntos, Deportivo Morales con 18 puntos, Igope con 18 puntos, FC Camerún con 17 puntos, Maquinados Ortiz Caver Alpan con 16 puntos, Home Chevy-El Molino con 15 puntos.

Un poco más abajo se encuentra Carrera FC-Pachuca San Luis que tiene 15 puntos, Real Madrid-Mariscos Jorge con 11 puntos, Siplasa con 11 puntos, GDI con 10 puntos, Lobos VM-Epoxi Pisos con 8 puntos, Carnicería Guadalupano con 5 puntos.

Los últimos lugares de la clasificación general los ocupan Montrial Servi Agua que tiene 4 puntos, Tortillería Jesús María y Divino Niño con 4 puntos, Canchola FC con 3 puntos y Publired Carrera que aún no sabe lo que es ganar en este certamen virtual.

RESULTADOS JORNADA 10

Real Madrid-Mariscos Jorge le ganó a Incatssa por marcador de 3 goles contra 2; GDI superó por marcador de 4 tantos a 0 a Tortillerías Jesús María y Divino Niño; Igope derrotó a Montrial-Servi Agua por 4 tantos a 3.

Deportivo Morales-Troystone Mármoles se impone por marcador de 3 goles contra 0 a Lago Alberto-Purísima San Miguel; mientras que Carrera FC-Pachuca San Luis le ganó a You Mamas-Gardenias por 4 goles a 3.