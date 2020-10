Pilotos de Canel´s estrenan sponsor

Logitech G, marca suiza de periféricos para gaming, patrocinará, a partir de la carrera de Nascar en Aguascalientes, a los pilotos de la escudería Canel´s Racing Alejandro de Alba Jr. #14 y Rubén García Jr. #88.

La empresa se incorpora incorporación a Canel´s Team GP Racing, como parte de las iniciativas de la marca para impulsar la pasión de los fanáticos de las carreras de autos virtuales.

Ambos pilotos son reconocidos por su trayectoria en competencias de automovilismo en las que han logrado varios triunfos desde temprana edad.

Alejandro de Alba, nacido en San Luis Potosí, inició su historia en el deporte motor en 2015 compitiendo en campeonatos virtuales iRacing, hoy en día, posee los títulos de campeón de Súper Copa eSports, subcampeón Nascar México iRacing y subcampeón de Trucks Virtual México Series.

"Muy contento de que se nos una la marca Logitech G que es tan reconocida, estamos agradecidos por su confianza. El estar en los primeros lugares del campeonato nos da oportunidad de seguir adelante, esperamos tener muchas temporadas con el equipo y portar sus colores para seguir dando excelentes resultados", comenta Alejandro de Alba.

Rubén García Mateos, campeón a la corta edad de cinco años, también tiene su historia de éxitos, comenzó en competencias de Go Karts; en 2011 se proclamó campeón de V6 convirtiéndose en el piloto más joven de Nascar México, al siguiente año consiguió su primer pole position así como el título de novato del año, en 2013 se incorporó al proyecto de Canel´s Racing consiguiendo su primer triunfo en Nascar México.

"Me causa mucha emoción poder representar a una marca de tecnología tan importante como Logitech G, sobretodo siendo un gran consumidor de ella y buen representante para la industria tecnológica. Espero podamos trabajar de la mano por muchos años", comenta Rubén. Alejandro y Rubén tendrán el apoyo de Logitech G para continuar preparándose para las próximas carreras virtuales con un kit que incluye un volante G923 con la tecnología TRUEFORCE, un Pro Gaming Headset, no podía faltar el mouse inalámbrico G703 HERO, un teclado G915 Tenkeyless y para tener la mejor nitidez en sus transmisiones en vivo, una Logitech StreamCam Plus con lo cresera una atmósfera de competencia desde los entrenamientos y sentir la velocidad del automóvil como si fuera uno de verdad.

"En Logitech G continuamos con nuestra misión de brindar la mejor experiencia a la comunidad gamer y a los fanáticos de la velocidad. Sabemos que cada jugador busca un alto nivel de rendimiento en sus periféricos y estamos seguros, de que con nuestros productos, contribuiremos a que más pilotos de carreras sean parte de este fenómeno y crucen la meta en primer lugar", comentó Lourdes Baeza, Senior Marketing Manager de Logitech México.