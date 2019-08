Pilotos del Canel´s Racing rozaron el podio en Nascar

Al celebrarse la séptima fecha del año de las categorías Nascar PEAK y Nascar Challenge, en el autódromo Ecocentro de Querétaro, los pilotos de la escudería Canel´s Racing, lograron acumular buenos puntos que los mantienen extraoficialmente dentro del top tres de sus categorías.

Durante la carrera de Challenge el representante de Canel´s/RIC Energy/MEQA/Kultec Alex De Alba a bordo de su auto numero 14 arrancaba la justa colocado en el cuarto puesto, lugar que perdería momentáneamente para después de ochenta vueltas recuperarlo y culminar la carrera en esta gran posición que le otorga buenos puntos en el campeonato de la categoría.

El piloto Alex de Alba del Canel´s-RIC Energy/MEQA/Kultec, comentó "Afortunadamente pudimos conseguir un buen resultado en Querétaro que me permite estar entre los tres primeros del campeonato a espera de los resultados oficiales puede ser que ya estemos en segundo del campeonato, una carrera difícil donde batallamos mucho con la parte delantera del carro pero bueno al final hicimos una buena remontada para colocar el auto 14 de Canel´s/RIC Energy/MEQA/Kultec en buen lugar rescatando valiosos puntos para el campeonato".

Con respecto a la categoría estelar de la Nascar PEAK, el piloto del auto 88 de Canels´s/HDI Seguros/RIC Energy conducido por Rubén García Jr., quien el sábado no había tenido mucha actividad calificando en lugar siete, desde el arranque se pudo colocar entre los tres primeros, un par de vueltas más y se va a segundo, la carrera estaba programada a 160 giros, los movimientos de posiciones se realizaban en todo momento con autos que iban y venían, paradas a pits positivas para unos y no tanto para otros, el final está por llegar, Rubén después de algunos problemas viniendo del lugar doce en la vuelta 133 logra acomodarse en la quinta posición que mantiene 24 giros, y a tres del final con un auto complicado cruza la meta en un meritorio cuarto lugar.

Al final de la competencia, Rubén García Jr #88 Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy, menciona "El sábado llegamos muy apresurados a rodar unas cuantas vueltas del entrenamiento dos, la calificación no fue como queríamos, en carrera un auto difícil que nos puso a trabajar, en general no era malo el ritmo pero platicando con mi ingeniero pensamos que a lo mejor algún amortiguador mostró falla no muy común, pues el comportamiento era extraño, fuera de eso fue un gran día para Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy teníamos cerca el podio, una o dos vueltas más lo teníamos en la bolsa, yo era más rápido que el auto 28, nuestro objetivo se cumplió seguimos extendiendo la ventaja en el campeonato".