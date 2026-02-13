Pilotos potosinos listos para arrancar

Con el inicio del año 2026, la actividad del automovilismo ha comenzado en distintos puntos del mundo y la legión potosina del deporte motor se declara lista para representar a San Luis Potosí en las principales pistas y campeonatos, tanto a nivel nacional como internacional.

Uno de los máximos referentes es Ricardo Cordero, considerado el máximo exponente del rallismo potosino, quien continuará con el equipo GHR Motorsport 399 Tactical. Para esta temporada, Cordero tendrá participación en el campeonato canadiense de rallismo, donde buscará el bicampeonato, además de competir en el Campeonato Mexicano de Rallies, algunas fechas del serial norteamericano, la defensa del título del NACAM Rally Championship y su ya confirmada participación en la Carrera Panamericana, donde irá por su octava victoria.

En el automovilismo de fórmula, Joss Garfias vivirá el momento más importante de su joven carrera. Con apenas poco más de 20 años, el piloto potosino firmó contrato con el equipo Prema para disputar la temporada completa de la Fórmula 3, capitalizando el esfuerzo realizado desde su llegada a Europa. Garfias verá su primera bandera verde el próximo 8 de marzo en Australia, marcando su debut en el serial internacional.

Dentro de NASCAR México Series, Alejandro de Alba continuará con el equipo Sidral Aga en busca del bicampeonato. El 2025 fue histórico para el piloto potosino, al convertirse en el primer representante del estado en conquistar el campeonato, tanto en temporada regular como en la clasificación general. Además, obtuvo el Casco de Plata de la FEMADAC y el Premio Municipal del Deporte en San Luis Potosí. Para 2026, De Alba competirá a bordo del auto número 14 y estrenará su corona en casa el próximo 15 de marzo. En la categoría Challenge Series, Víctor Barrales Jr. competirá con el equipo potosino ANVI Motorsport.

En Trucks México Series, Bob Espinosa repetirá con el equipo Dynamic Motorsport. El piloto potosino buscará sacarse la espina luego de que en la temporada anterior, una jornada adversa lo dejó sin aspiraciones al título.

En la Fórmula 5, San Luis contará con triple representación en la división Pro 1. Enrique Reyna volverá a competir con el objetivo de recuperar el campeonato de monoplazas. Reyna manejará el auto número 74 y arrancará la temporada el 28 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asimismo, Miky Pérez buscará consolidarse como protagonista del serial con el monoplaza MP18. Finalmente, Alejandro Ibarra regresará a las pistas para competir de tú a tú con los pilotos consagrados de la categoría.