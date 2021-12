Pilotos relegan a Sergio Pérez del Top 10

Pese a haber firmado su mejor temporada en la Fórmula Uno (cuarto lugar, con 190 puntos), imponerse en el Gran Premio de Azerbaiyán y finalizar con cinco podios (cuatro terceros lugares), da la impresión que hay algo de Sergio Pérez que no gusta a sus compañeros de parrilla en la Fórmula Uno.

La máxima categoría dio a conocer la lista de los 10 mejores pilotos en 2021, derivada de una votación entre los propios volantes, y Checo no aparece.

El mecanismo fue bastante similar al que se efectúa en cada competencia del Gran Circo: el primer lugar se lleva 25 unidades y el décimo recibe una, pero al tapatío no le alcanzó para estar en el Top 10.

Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sáinz, Mick Schumacher, Lance Stroll, Yuki Tsunoda y Sebastian Vettel, fueron quienes emitieron su voto.

Llamó la atención que Pérez no estuviera en la lista y el hijo de Michael Schumacher sí, pese a que no sumó unidad alguna durante la temporada 2021.

Es la segunda clasificación de la que el tapatío queda fuera. Los jefes de las escuderías también realizaron la suya y tampoco apareció el de Red Bull, pese a ser clave para que su coequipero Max Verstappen se llevara el título de la máxima categoría, por encima del siete veces monarca Lewis Hamilton.

Algo ocurre.