"Pitbull" Cruz va por el título plata ligero del CMB

El camino del boxeador mexicano, Isaac "Pitbull" Cruz, rumbo a la conquista de un campeonato absoluto del mundo, tendrá un nueva parada este 4 de septiembre en San Antonio, Texas, donde buscará ceñirse el título plata de peso ligero avalado por el CMB.

"Vamos ahora por una gran oportunidad y a dejarlo todo contra Eduardo Ramírez, no es cualquier rival y nos estamos preparando para este pelea", advirtió el púgil capitalino, quien cerrará esta semana su campamento en la Ciudad de México.

Más allá de este reto, el "Pitbull" tiene en la mente una futura revancha com Gervonta Davis, además de la ansiada cita con Ryan García, con quien no se ha concretado un combate.