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Pole position para Roberto Bob Espinoza

Por Romario Ventura

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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Pole position para Roberto Bob Espinoza

La temporada 2026 de la Trucks México Series, presentada por Mikel´s y Carreras en Vivo, arrancó oficialmente con la jornada de prácticas y clasificación celebrada en el Súper Óvalo Potosino, donde se definió la primera pole position del año de la mano del piloto potosino Bob Espinoza.

Las actividades del sábado iniciaron con sesiones de práctica que permitieron a los equipos conocer las condiciones del óvalo de 804 metros de longitud, además de realizar ajustes en las camionetas y neumáticos para llegar en las mejores condiciones a la clasificación.

Desde las primeras vueltas, el piloto potosino Roberto Espinosa, al volante de la camioneta #96, mostró un rendimiento destacado al marcar el mejor tiempo en la primera fase, lo que le permitió asegurar un lugar dentro del Top 5 para disputar la posición de privilegio.

En la lucha final por la pole, Espinosa registró un tiempo de 23.805 segundos, superando por apenas 0.063 milésimas a Jan Philipp Krüll, quien regresó a las pistas tras haber sido Novato del Año 2024 y también dejó una sólida actuación ante la afición potosina. El Top 5 de la clasificación lo completaron Carlos Novelo en la tercera posición, Andrés Tobías en el cuarto sitio y Everardo Fonseca en el quinto lugar.

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La actividad continuará este domingo a partir de las 11:30 horas, cuando se dispute la primera carrera de la temporada 2026, competencia que marcará el inicio de una campaña que promete intensas batallas en la pista.

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