Polémica arbitral es protagonista en derrota de Chivas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (EL UNIVERSAL).- Chivas del Guadalajara arrancó con el pie izquierdo su participación en la Leagues Cup, el torneo entre clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS), al caer (1-3) contra el Cincinnati en el TQL Stadium.

Brandon Vázquez, centrodelantero del conjunto estadounidense, pasó de ser un sueño para los rojiblancos a convertirse en una auténtica pesadilla al anotar los tres goles (2', 8' y 73') de la victoria.

A pesar del contundente marcador, la polémica se hizo presente en el partido, que enfrentó a los líderes de sus respectivas ligas.

Tres decisiones puntuales del silbante costarricense Benjamín Pineda y su cuerpo arbitral podrían haber influido en el resultado final.

En el minuto 19, cuando Chivas ya perdía por dos anotaciones, el colegiado decidió no señalar un penal a favor del Rebaño tras una mano dentro del área del defensa central Ian Murphy.

Antes de finalizar la primera mitad, el VAR llamó al árbitro de Costa Rica para sugerirle una posible tarjeta roja luego de la falta de Gilberto Sepúlveda contra Aaron Boupendza, que se perfilaba para entrar al área rojiblanca completamente solo; Pineda no dudó y expulsó al líder de la zaga defensiva de Chivas.

La tercera jugada polémica se presentó en el tercer y último tanto de Cincinnati, ya que Brandon Vázquez se encontraba en fuera de juego al momento del pase de Álvaro Barreal.

Sin embargo, ni el árbitro asistente número uno, ni los presentes en la cabina de videoarbitraje intervinieron para anular la anotación.

Ahora, los dirigidos por Veljko Paunovic tendrán que conseguir los tres puntos en la Jornada 2 ante el Sporting Kansas City de Alan Pulido, quien no podrá jugar por haber visto la tarjeta roja en la primera fecha, para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final.