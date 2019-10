Polémico tuit de gerente de los Rockets pone a prueba relación entre China y NBA

No ha pasado ni siquiera un mes desde que el comisionado de la NBA, Adam Silver, presenció el partido por la medalla de oro en la Copa del Mundo del básquetbol en una arena de Beijing, en compañía de otros dignatarios del deporte.



Esa noche todo fue felicidad.

El regreso de Silver a China a finales de esta semana será muy distinto.

La relación entre China y la NBA _una unión multimillonaria que involucra derechos de los medios, transmisiones por internet, venta de mercancía oficial y mucho más_ vive una tensión a un nivel nunca antes registrado desde que la liga empezó a echar raíces en el gigante asiático de manera formal hace tres décadas.

Un mensaje en Twitter, ahora eliminado, del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, que mostraba su apoyo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong desató inmediatamente reacciones en contra, un incidente que se agravó dado el momento en que la NBA sostiene dos partidos de exhibición en China esta semana.

"Ofrecemos nuestras disculpas", declaró James Harden, la estrella de los Rockets, el lunes desde Japón. "Adoramos China. Nos encanta jugar allá... Nos muestran el máximo apoyo y amor. Así que los agradecemos con valoramos como aficionados y nos encanta su forma de ser y agradecemos el apoyo que nos brindan de manera individual y como organización".

Es ese apoyo el que está pasando por una dura prueba, ya sea por tuits que fueron eliminados, por el alboroto en torno a un comunicado de la NBA que perdió parte de su sentido en la traducción al momento de ser publicado en mandarín, o incluso por el anuncio del lunes sobre la cancelación de dos juegos de la G League que se realizarían en China entre filiales de ligas menores de los Rockets y los Mavericks de Dallas.

Al menos una compañía china de artículos deportivos indicó que ya no cooperaría con los Rockets y un portal web de noticias deportivas en China señaló que dejaría de cubrir las actividades del equipo.

"No cabe duda, el impacto económico es evidente de antemano", dijo Silver a Kyodo News en una entrevista el lunes. "Ya ha habido consecuencias bastante drásticas de ese tuit, y he leído en algunos medios que sugieren que nosotros no estamos respaldando a Daryl Morey, pero de hecho lo hacemos".

La NBA es enormemente popular en China: Cifras mencionadas con frecuencia por ejecutivos del básquetbol tanto en China como en Estados Unidos indican que 300 millones de personas practican este deporte de forma recreativa y que aproximadamente 500 millones de chinos vieron al menos un partido de la NBA la temporada pasada.

Actualmente, cerca de 200 empleados de la NBA trabajan en oficinas en Beijing y Shangai. Los partidos son transmitidos en vivo por internet y los medios de comunicación chinos realizan cobertura de todos los eventos importantes de la liga, como del Juego de Estrellas y la Final de la NBA. La liga ha sostenido partidos de pretemporada ahí por años, cuenta con tres academias de la NBA en el país _creadas para hallar a la próxima estrella china de la liga_ y varios son los jugadores de renombre que viajan entre temporadas para promocionar sus marcas.

Además, los Rockets son uno de los equipos más reconocidos de China, sin duda debido a que la estrella china Yao Ming _miembro del Salón de la Fama_ pasó toda su temporada de la NBA con Houston.

Yao es ahora el presidente de la Asociación China de Básquetbol, que el fin de semana anunció que suspendería sus lazos con los Rockets en represalia por el tuit de Morey.