Por acusación de violencia familiar, campeón de lucha se queda sin premio del deporte

José Andrés Vargas Rueda fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar contra Wendy, así lo determinó el juez de control, Gustavo Ramírez, luego de que fueron presentados los datos de pruebas este jueves durante la audiencia inicial.

Los hechos ocurrieron presuntamente el 25 de octubre de 2020 en el domicilio ubicado en la colonia Cumbres del Lago, residencia de ambos. De acuerdo con la declaración de la víctima, la pareja sostuvo una discusión en su recámara, donde él presuntamente puso sus manos en el pecho de la víctima, la aventó hacia el piso, se subió encima de ella y le dio cinco cachetadas, luego la cargó y la llevó a la ventana, donde sacó la cabeza de Wendy por tres minutos y le estuvo gritando por ese lapso de tiempo.

Como datos de prueba fueron presentados: exámenes médicos en los que acreditan las lesiones físicas de la víctima en cara, cuello, antebrazos, región lumbar, muslos, glúteos, piernas y rodilla. Además, se presentó un dictamen psicológico por la unidad de víctimas de la fiscalía y dos testigos que vivían en la misma casa en la que sucedieron los hechos, razón por la que el juez determinó vincular a proceso al acusado.

Se determinó tomar medidas cautelares contra José Andrés, las cuales consisten en presentación periódica en la unidad de medidas cautelares, un brazalete electrónico, no podrá acercarse al domicilio de la víctima o a la víctima, en caso de no respetar estas medidas, se puede solicitar una audiencia en la que se puede llegar a determinar hasta su detención en el Cereso.

En este sentido, los representantes legales del presunto responsable, mencionaron que ocho días previos a los hechos, José Andrés y Wendy "N" ya no eran pareja, por lo que no se podría vincular a proceso por ese delito, además de detalles sobre la relación sentimental que sostenían.

El acusado es conocido en Querétaro por ser seleccionado estatal y nacional en la disciplina de luchas asociadas estilo grecorromano. Durante la audiencia, la defensa de la víctima señaló que el presunto culpable es luchador y está entrenado, situación que el juez descartó tomar en cuenta para el desarrollo del proceso, ya que podría considerarse un acto de discriminación de su parte.

El plazo de investigación complementaria será de dos meses. En dicho tiempo, los involucrados: la Fiscalía General del Estado, la defensa y la parte que acusa podrán recabar datos de prueba; además de que la defensa pidió calcular la reparación del daño, dicho plazo vence el 13 de enero de 2021, fecha en la que se determinará cuando se lleve a cabo una audiencia intermedia.

Revoca Indereq premio

Markus López, director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), informó que este jueves se convocó a una reunión extraordinaria con el jurado del Premio Estatal del Deporte, donde se determinó revocar la elección de José Andrés como mejor deportista de 2020 en la categoría de Primera Fuerza.

"Lo más importante es poner de manifiesto que el instituto tiene que velar por la no violencia y cualquier integrante del medio deportivo que representa al estado a nivel nacional y mundial, tiene también que mantener una imagen impoluta, en este caso se convocó al jurado y el jurado tomó la decisión muy lógica, la cual aplaudo y no hay más que decir, es parejo para todos, es un tema sensible", expresó Markus López. Este nombramiento es una convocatoria lanzada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el premio para los ganadores consiste en un incentivo económico de 100 mil pesos, mismo que otorgaba una parte el Indereq y otra la Conade; sin embargo, desde el año pasado, dicho incentivo corre a cargo al 100% del instituto del deporte en Querétaro, por lo que la determinación de revocar el premio a Andrés es solamente decisión del jurado estatal.

"El premio estatal, desde hace un año es recurso estatal, Conade no tiene nada que ver, el recurso es estatal y por lo tanto el premio es estatal", explicó López Winkler. Por otra parte, fue cuestionado sobre si el atleta seguirá siendo apoyado por parte del Indereq en su carrera deportiva, a lo que el directivo se limitó a decir: "Vamos a esperar a que se resuelva su situación legal".

El presunto responsable fue elegido como mejor deportista del año en Querétaro, debido a que es el único deportista estatal que ha conseguido el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y es el único seleccionado nacional en la rama varonil en conseguir dicha plaza, la cual ganó por sus propios méritos en el pasado campeonato preolímpico celebrado en Otawa, Canadá, en la división de 77 kilogramos en la disciplina de lucha estilo greco.

La Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, que dirige Guillermo Díaz, es el único organismo deportivo con las facultades para determinar si Andrés mantiene su categoría de seleccionado nacional y representante olímpico o es revocada.