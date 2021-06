Por qué algunas figuras han quedado fuera de la Selección Mexicana

Quedó claro que mientras Gerardo Martino sea técnico de la Selección Mexicana, Javier "Chicharito" Hernández no entrará en convocatorias.

Hernández desde septiembre de 2019 no juega con el equipo tricolor y aunque apareció dentro de una prelista de 66 jugadores de cara a la Copa Oro, sólo fue para callar las críticas por un rato, ya que a la hora de la verdad, fue borrado.

Pero el "Chicharito" no es el primer jugador que con méritos para ser convocado, queda fuera del Tricolor, sin que el técnico o la Federación Mexicana de Futbol den una explicación convincente.

ALFREDO TENA

Rumbo al Mundial de México 1986, Bora Milutinovic tuvo la libertad de llamar a quién quisiera, no importaba si dejaba al equipo sin una pieza clave. Por un año Bora jugó todos los amistosos que quiso y convocó a quien quiso, menos al mejor defensa central del momento: Alfredo Tena.

¿La razón? Nunca se dijo oficialmente pero la causa fue que el capitán de las Águilas vestía una marca de ropa que no era la oficial de la FMF. Por lealtad, Tena no rompió el acuerdo y al final, no fue llamado.

CARLOS HERMOSILLO

Del 94 al 98 no había en México mejor delantero que Carlos Hermosillo. El delantero había ganado títulos de goleo por donde fuera, pero hacia el Mundial de Francia, el técnico nacional Manuel Lapuente, no lo llamaba al equipo. Cada vez que se le preguntaba la razón al entrenador, este decía: 'Ya lo conozco, no necesito convocarlo', pero al momento de la lista final, el Grandote de Cerro Azul no apareció. Siempre se habló que la cercana relación entre Lapuente y el promotor Carlos Hurtado, enemigo público de Hermosillo, propició el no llamado.

CUAUHTÉMOC BLANCO

Rumbo a Alemania 2006, Ricardo La Volpe se hizo dueño absoluto de la Selección Mexicana, nadie que no fuera de su círculo entraba al equipo nacional. Cuauhtémoc Blanco vivía su segundo aire con el América, no había duda que tendría que estar en la lista final, pero... La Volpe no le perdonó al "10" sus enfrentamientos directos cuando fue técnico de las Águilas, ni tampoco las peleas posteriores. La leyenda habla que con el apoyo de sus consentidos: Rafa Márquez, Pavel Pardo, Oswaldo Sánchez y Jared Borgetti, optó por dejar fuera al ídolo del América. "Yo no juego con enganche", dijo cómo justificación el argentino.