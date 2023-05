¿Por qué jugador de Pumas asistió al Azteca con playera de Cruz Azul?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Marco García, jugador de los Pumas, está envuelto en otra polémica y esta vez por portar una playera que no era la de los Pumas.

El mediocampista del Club Universidad fue captado en el Estadio Azteca con una playera de Cruz Azul y el dorsal seis de Erik Lira, en el repechaje del pasado sábado ante los Rojinegros del Atlas.

El canterano auriazul asistió al Coloso de Santa Úrsula para apoyar su amigo Erik Lira, quien desde 2022 dejó a los Pumas para incorporarse al equipo de La Noria.

Lira y García coincidieron desde las categorías infantiles y desde ahí surgió su amistad, que se vio "interrumpida" con el fichaje de Erik al equipo celeste; sin embargo, siempre que se enfrentan presumen sus fotos juntos.



Marco García, mal visto por la afición de Pumas

Luego de que se dieran a conocer las fotos de Marco García con la playera de Cruz Azul, varios aficionados en redes sociales han pedido la salida del juvenil del cuadro universitario.

Además de su bajo rendimiento, los seguidores felinos vieron mal que estuviera en el Coloso de Santa Úrsula con el jersey de Cruz Azul cuando ellos no pudieron ni clasificar al repechaje.

Asimismo, no es la primera vez que García se ve inmiscuido en una polémica. En 2020, el volante de los Pumas fue acusado de acoso y amenazas a una profesora cuando se encontraba en categorías inferiores de los Pumas.

En aquel momento no recibió ninguna sanción por parte del Club Universidad Nacional, pero lamentablemente para él, sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante seis meses. Entonces, dirigido por el español Michel González.