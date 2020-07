¿Por qué los árbitros de Liga MX no expulsan a Gignac?

El ariete francés André-pierre Gignac es la estrella de los Tigres que nunca ha sido opacada por una expulsión en la Liga MX. Polémico y temperamental con rivales y árbitros, tanto que en el aire está el cuestionamiento de la paciencia de los árbitros hacia él.

En una entrevista en Instagram (@_cuerpotecnico_), el silbante Óscar Macías Romo dio detalles de cómo suele comportarse Gignac.

"Me parece que hubo una cortina en donde todo mundo decía 'es que Gignac aquello o esto', pero les pido a los compañeros acá unidos (en la transmisión), recuerden una situación en la que Gignac en realidad haya hecho algo para ser castigado. Lo más que hace es pararse enfrente. reclama, te levanta las manos, pero no hay mentadas de madre o insultos", explicó.

El francés arribó a Tigres para el torneo Apertura 2015 y sólo acumula 32 tarjetas amarillas en fase regular de la Liga MX. Recientemente, en el Clausura 2020, el delantero europeo vio su primera roja en un duelo contra los Bravos FC Juárez; sin embargo, el silbante Fernando Gómez se la cambió por una amonestación tras revisar una supuesta falta en el VAR.

De Sambueza es muy explosivo y parece que se sale, es muy apasionado, eso hace que explote, pero rara vez es expulsado, porque si le adviertes, le baja".

Respecto al videoarbitraje, el árbitro señaló que " el VAR es una herramienta, es parte del cambio del futbol. En el 2000 empezó a ser muy rápido, se apostaba a la potencia, el árbitro es el que más corre, pero debemos entender -recordemos a Rafa Márquez-, agarraba un balón de su área y la pateaba al otro lado, el juego es muy rápido y le apuestas por cercanía, para esto es el VAR que nos ayude en situaciones que hace que no estemos en las mejores condiciones para evaluar".

En otro tema, Macías Romo opinó sobre la cancelación del Clausura 2020, debido al brote de coronavirus.

"La Ciudad de México era el foco de infección más alto, todos hacemos paso por la Ciudad, fue un punto importante para cuidarnos, tenemos que entender que el contagio no sólo es por acercarnos, te lo puedes encontrar en las galletas que compras en la tienda, creo que la decisión fue la correcta. Hoy vemos que hay casos (en el futbol mexicano)".