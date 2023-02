¿Por qué Mike Tyson quebró a pesar de tener más de 400 mdd?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL). - Mike Tyson, considerado como uno de los mejores boxeadores en la historia, vivió una etapa compleja durante los primeros años del nuevo milenio.

Tyson se convirtió en el púgil más joven de la historia en ganar un título mundial de los pesos pesados con tan solo 20 años, 4 meses y 22 días.

Desde ese momento, su fortuna no dejó de aumentar con el paso del tiempo.

Dos décadas después de su debut, tomó la decisión de alejarse de los cuadriláteros, pero no se iba con las manos vacías.

CelebrityNetWorth, sitio especializado en las actividades financieras de los famosos, estima que la fortuna de Mike sobrepasaba los 400 millones de dólares.

Sin embargo, el exboxeador estadounidense sufrió graves problemas por sus excesos, abusó del alcohol, de las drogas y del sexo.

Esta combinación lo llevó a tomar malas decisiones, sobre todo en su administración financiera.

Situación que provocó que terminara en la quiebra total en 2003. Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha logrado recuperar completamente.

En su momento, Mike Tyson fue considerado como el boxeador más rico del mundo gracias a los pagos por sus peleas y los patrocinios a lo largo de su trayectoria.