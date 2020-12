"¿Por qué no hacerles cinco goles?", dicen en Pumas

Aunque el pase a la final luce imposible, los Pumas confían en poder dar la sorpresa para alegrar a su afición, luego de caer 4-0 en la ida de las semifinales ante Cruz Azul.

El mediocampista Erik Lira, quien debutó en este Guardianes 2020, lanzó un mensaje de aliento a los seguidores auriazules y aseguró que el domingo dejarán todo en el Olímpico Universitario.

"Si ellos nos metieron 3 en 10 minutos, ¿por qué no hacerlo? Si ellos nos metieron cuatro, ¿por qué no hacerles cinco? Estamos convencidos. Yo sí creo y trabajaremos para que se haga posible", sentenció el juvenil.

Después de una derrota tan humillante, poco se puede rescatar en el cuadro felino; sin embargo, saben lo que se debe trabajar y corregir.

"Hay que trabajar en lo que hicimos durante 20 partidos. Hay que salir a dar la cara en momentos buenos y malos. Desde chavos nos enseñan a sacar la garra y eso haremos el domingo. Mucha concentración. En la Liguilla tienen que ser partido perfectos y eso nos dará cosas buenas", declaró.

En el Guard1anes 2020 los universitarios no han perdido ningún juego en casa, situación que motiva al futbolista de 20 años.

"Faltan 90 minutos y en nuestra casa nadie nos ha podido ganar. No fue un buen partido, hay días malos y ayer fue uno de esos. Vamos a dejar todo, vamos a correr y le queremos dar una alegría a la gente que está afuera. Queremos dejar historia en el club".