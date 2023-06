¿Por qué "Tecatito" no es campeón de la Europa League?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- La final de la Europa League tuvo como gran vencedor al Sevilla, equipo que de forma agónica se llevó el título en penales ante la Roma.

Un resultado que de inmediato tuvo para la afición mexicana como protagonista a Jesús Manuel "Tecatito" Corona, quien pese a formar parte del plantel, no puede presumir el título de su equipo.

El jugador de la Selección Mexicana y quien recientemente volvió a la actividad tras una fuerte lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, vio el partido en las tribunas y festejó con sus compañeros, pero no recibió ningún reconocimiento por parte del torneo.

¿CUÁL ES EL MOTIVO PARA EL NO CAMPEONATO DE TECATITO?

Jesús Corona, no entró en planes del equipo al romperse el peroné y ligamento del tobillo izquierdo, una situación que ante la larga recuperación, también lo privó de la lista de jugadores en la Europa League.

Sin importar no estar inscrito, el atacante fue invitado por el cuerpo técnico del equipo para disfrutar del juego, mismo en el que fue agredido por la afición de la Roma.