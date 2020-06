Portará Ochoa nuevo número en el América

Después de vestir el "6" por una temporada, Guillermo Ochoa portará un nuevo dorsal con el América, y no, no es el "1".

En redes sociales, el portero azulcrema reveló que usará, a partir del Apertura 2020, el "13", que se ha convertido en su número de la suerte, sobre todo con la Selección Mexicana.

Cuando regresó de Europa, Paco Memo se quedó casi sin opciones para vestir un dorsal tradicional de portero. El "1" ya lo había usado Agustín Marchesín y por reglamento no pueden repetir y Leo López —hoy en Pumas— le ganó el "13" al llegar una semana antes al Nido.

En su primera etapa con el América, Ochoa portó el "1", incluso, en la Selección Nacional. Fue en los Mundiales, al ser suplente de Oswaldo Sánchez (Alemania 2006) y de Oscar Pérez (Sudáfrica 2010), que utilizó el "13".

Para Brasil 2014, tuvo una disputa con José de Jesús Corona, porque ambos querían el "1". Miguel Herrera, en ese entonces técnico del Tricolor, les dijo que entre ellos iban a ponerse de acuerdo porque eso no definía al que sería el titular para la Copa del Mundo. Al final, Paco Memo soltó el número y repitió dorsal. Desde entonces, con el Málaga y Granada no lo modificó.

Ahora, con las Águilas, vivirá una nueva era con el "13" en la espalda.