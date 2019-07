Porto con "Tecatito", se llevan la Copa Ibérica

El Porto, con Jesús Manuel "Tecatito" Corona como titular, conquistó la Copa Ibérica, luego de superar este 2-1 al español Getafe.

Los "Dragones" vinieron de atrás en la cancha del Estadio Municipal de Portimao, para coronarse en esta primera edición de la competencia amistosa que reunió a dos clubes portugueses y dos españoles.

En la semifinal disputada el viernes, Porto tuvo un difícil encuentro y tuvo que irse a la tanda de penales para superar a Betis, con lo cual avanzó a la final contra Getafe, que había eliminado, también desde los once pasos, a Portimonense.

En cuanto al duelo de este domingo, la escuadra madrileña se adelantó en el marcador 1-0 a los 39 minutos por conducto del uruguayo Leandro Cabrera, por lo que los "Dragones" tuvieron que remar contracorriente.

En el complemento, "Tecatito" Corona y compañía gestaron la remontada, primero se generó el empate al minuto 52, cuando, en un tiro de esquina, se sumó al ataque el experimentado defensa Pepe y de cabeza superó al portero Rubén Yáñez para el 1-1.

El delantero sonorense disputó 73 minutos de buena forma, inquietó a la defensa rival por los costados y el técnico Sergio Conceiçao decidió reemplazarlo por Fabio Silva.

Precisamente el juvenil Silva se encargó de hacer el 2-1 y darle al Porto el título de la Copa Ibérica, después de aprovechar un rechace tras un cobro de tiro de esquina al minuto 81, lo que dejó sin reacción a Getafe.

De este modo, Porto se coronó en este certamen, mientras Getafe fue subcampeón y con el tercer lugar se quedó Betis, que a temprana hora venció a Portimonense también por 2-1, en un partido en el que no vieron acción los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

El próximo cotejo de Porto será el sábado contra AS Mónaco para la presentación del plantel ante su afición en el estadio Do Dragao para la campaña 2019-2020.