Postergan el Maratón Tangamanga

El comité organizador del Maratón Tangamanga dio a conocer que la versión 2021 será pospuesta para llevarse a cabo hasta el 26 de junio del 2022, esto para atender las recomendaciones de las autoridades de salud, por el momento que se vive de la pandemia.

En un comunicado oficial, el comité organiza dio a conocer lo siguiente:

"Estimado corredores y corredoras, Publico en General, la Organización del BMW Maratón Tangamanga se dirige a ustedes, primeramente para desearle la salud en todos sus hogares.

Como ya es de su conocimiento, la pandemia del Covid-19, ha causado un gran impacto en el deporte, y en la vida de la sociedad en general, no somos los mismos desde el año 2020, comenzamos junto un viaje involuntario, que aún no termina, muchos de nosotros no ganaron la batalla contra esta enfermedad, otros quedaron marcados emocional y físicamente, continuamos nuestra vida, basándola en conservar la salud del prójimo, sobreviviendo en estos tiempos de pandemia, por lo cual ante la actual circunstancia, que estamos viviendo, debemos de actuar nuevamente de manera congruente, responsable, en la cual prevalezca la vida y la salud de aquellos que planeaban participar en este evento".