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Potosina de Charros se llevó la victoria

En medio de un gran ambiente en el Lienzo Rancho del Charro

Por Romario Ventura

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Potosina de Charros se llevó la victoria

En medio de un día nublado, pero con gran ambiente en el Lienzo Rancho del Charro, se llevó a cabo con éxito una charreada que reunió a los equipos Charros Unidos del Norte de Guanajuato, en calidad de visitantes, Rancho Dos Amigos y los locales La Potosina de Charros EV.

Ante una entrada moderada, las acciones comenzaron con la suerte de coleadero, donde destacó el conjunto soledense de Rancho Dos Amigos al sumar 79 unidades, con una sobresaliente participación de Ignacio Díaz.

En el jineteo de yegua, el equipo local de La Potosina de Charros EV tomó protagonismo con la actuación de Alexis Rivera, quien aportó 20 puntos a su equipo. La escuadra potosina también brilló en las manganas a caballo gracias a la destacada ejecución de Rodrigo Esqueda. El cierre de la jornada llegó con el paso de la muerte, donde Luis Gerardo Mendoza, representante de La Potosina, consiguió 21 unidades para consolidar la ventaja de su equipo.

Al finalizar la competencia, La Potosina de Charros EV se proclamó vencedora con un total de 245 puntos, seguida por Charros Unidos del Norte de Guanajuato con 202 unidades, mientras que Rancho Dos Amigos concluyó en la tercera posición con 166 puntos.

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Como parte de la actividad charra en la entidad, se anunció que el próximo domingo 26 de abril se llevará a cabo otra charreada en el mismo escenario a partir de las 13:00 horas, con la participación de los equipos Piedras Chinas, El Cortijo Mobil y nuevamente La Potosina de Charros EV.

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