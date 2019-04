Potosino Manuel Sánchez consigue victoria en el arranque del San Luis Open Challenger

Iniciaron las acciones del San Luis Open Challenger Tour 2019 con partidos muy interesantes entre ellos el del potosino Manuel Sánchez y Emilio Nava con victoria para el potosino.

A Manuel le tocó el primer servicio lo que le sirvió ya que se adjudicó el primer punto, luego el segundo ante un aguerrido Nava, pero el potosino fue más efectivo en la arcilla y gracias a ello se puso 3-0. Luego con juego sencillo se quedó con el set inicial por 6/2.

El segundo episodio hubo una reacción de Nava, en tanto Sánchez respondió con revés efectivos que hicieron daño al estadounidense que perdía 1/2, Emilio igualo 2/2 reaccionando a las devoluciones del potosino quien se recuperó poniendo el score 3/2. Las acciones se tornaron emocionantes por lo parejo 3/3 luego 4/3 para Manuel.

Emilio no se descompuso en la cancha al verse abajo en el marcador, al contrario reaccionó subiendo a la red que le permitió, primero empatar 4/4 y luego 5/5, pero el jugador de casa se aferró a ganar y sumo para ponerse 6/5. Al final el set le favoreció a Manuel Sánchez que con un "globito" logró el punto ganador.



MÁS RESULTADOS

Viktor Durasovic (NOR) perdió com Pavic (CRO) por parciales de 6/4, 3/6 y 7/5 en juego que tuvo una duración de 2:00:31; Evan King (USA) también fue de los perdedores de la jornada al caer con Kevin King (USA) por 6/7(7), 7/6(7), 6/3 en duelo de 2:35:26.

En otro de los juegos, Pedro Sakamoto (BRA) venció a su rival em turno Alex Molcan (SVK) por marcadores de 6/4 y 6/2 con tiempo de juego de 01:26:09.

El estadounidense Ernesto Escobedo se impuso al dominicano Victor Estrella por parciales de 7/5 y 6/1 con duración de partido de 01:20:03.

Juan Pablo Varillas, de Perú cayó con el colombiano Gonzalo Escobar por marcadores 5/7(7), 3/6 con 1:27:29 de tiempo.