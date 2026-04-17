Potosino va por título FECARBOX

La nueva promesa del boxeo potosino, Rafael "El Veneno" Solís, se encuentra ante el reto más importante de su naciente carrera profesional: disputar su primer campeonato dentro de la función "Gala de Boxeo Internacional", en el marco de la Feria Nacional de San Marcos 2026, este sábado 18 de abril.

El pugilista potosino enfrentará al local Mauricio "La Mosca" García en el ring del Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, en un combate pactado a ocho rounds por el título Juvenil FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpluma.

Con un récord invicto de siete peleas, seis de ellas ganadas por nocaut, Solís llega motivado y confiado en su preparación, la cual realizó en San Luis Potosí bajo la supervisión de la Academia de Boxeo Team Sayún.

"La verdad nos sentimos bastante preparados, emocionados y listos. Fue una preparación ardua, muy a conciencia, hicimos un plan de estudio para el rival. Me siento bendecido, feliz y agradecido por esta oportunidad", expresó el joven boxeador en entrevista.

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Sobre su rival, reconoció que será una pelea complicada, no solo por la calidad del oponente, sino por el factor de la localía. "Es un rival que está entre los mejores de México, dentro del top 20, y además pelea en casa. Sabemos que la localía pesa, pero para eso nos preparamos. Arriba del ring solo somos él, el réferi y yo", señaló.

El combate se desarrollará en un peso pactado de 58 kilogramos, una categoría superior a la habitual para el potosino, lo que añade un grado mayor de exigencia. "No podemos dejar la pelea en manos de los jueces, vamos a buscar el nocaut desde el primer asalto, pero con inteligencia, siguiendo el plan de pelea", afirmó con determinación.

Solís también destacó la relevancia del evento, tanto en lo deportivo como en lo cultural, al formar parte de una de las ferias más importantes del país. "La Feria de San Marcos es una gran vitrina, habrá combates de primer nivel y otros títulos en juego. Vamos con la intención de ganarnos al público con nuestro trabajo y demostrar de qué estamos hechos", comentó.

En su esquina estará acompañado por su equipo de trabajo, encabezado por Hassam Ali Zayun y también el Doc. Martín de Jesús Mendoza, Jimmy Araiza Rodríguez su promotor y además de su grupo cercano; sin embargo, tendrá una ausencia importante, la de su mentor y entrenador principal, Roberto Zayun, quien no podrá asistir por motivos personales, por lo que esta pelea ira dedicada para él.