Potosinos FC cierra temporada con triunfo

El conjunto del Potosinos Futbol Club puso punto final a su participación en la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, al imponerse por la mínima diferencia al Atlético ECCA, en duelo correspondiente a la jornada 30, disputado en la Unidad Deportiva Parque Metropolitano.

Con este resultado, el cuadro potosino alcanzó un total de 32 unidades en la clasificación general, mientras que el Atlético ECCA concluyó su participación con apenas 3 puntos. Ambas escuadras quedaron fuera de la fase de liguilla en la presente campaña.

Desde el arranque del encuentro, los dos equipos mostraron la intención de cerrar el torneo con una victoria, generando opciones al frente y disputando intensamente la posesión del balón en el medio campo. Durante los primeros 25 minutos, las llegadas a las porterías no lograron concretarse, manteniendo el marcador sin movimiento.

Tras la pausa de rehidratación, el ritmo del partido se mantuvo con mayor intensidad, aunque ninguno de los dos conjuntos consiguió abrir el marcador antes del descanso, al que se fueron con empate sin goles.

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Para la segunda mitad, el trámite del encuentro continuó siendo equilibrado, con constante lucha en la media cancha. Sin embargo, fue al minuto 51 cuando el Potosino Futbol Club marcó la diferencia, gracias a un disparo bombeado de Luis González que superó al guardameta rival, convirtiéndose en el único tanto del partido.

Con la desventaja, el Atlético ECCA se volcó al ataque en busca del empate, dejando espacios que fueron aprovechados por el conjunto visitante para generar peligro. A pesar de las múltiples llegadas en ambas áreas, el marcador no volvió a moverse.

El arquero del Potosino FC, Erick Martínez, se convirtió en pieza clave al mantener su portería en cero con intervenciones oportunas que evitaron la igualada del cuadro local.

De esta manera, el Potosino Futbol Club se despide del torneo con una victoria, mientras que el Atlético ECCA también cierra su participación en una campaña complicada dentro de la Tercera División Profesional.