Potosinos FC pierde ante los Mineros

Con una solitaria anotación de Leonardo Flores desde el punto penal, los Mineros de Zacatecas vencieron 1-0 al Potosinos Futbol Club, en duelo correspondiente a la fecha 19 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, el conjunto potosino se mantiene con 27 unidades, ubicado en la octava posición de la tabla general, mientras que los zacatecanos alcanzaron 35 puntos, lo que les permite colocarse en el tercer lugar del sector.

Tal como se anticipaba, el encuentro fue cerrado y equilibrado, con ambos equipos disputando con intensidad el control del balón. Durante la primera mitad, la lucha se concentró principalmente en el medio campo, aunque Potosinos FC generó un par de opciones claras para abrir el marcador. La más peligrosa fue contenida por el guardameta visitante Iker Santiago Mascorro Velázquez, quien realizó una gran atajada a un disparo de larga distancia, enviando el esférico a tiro de esquina. De esta manera, el partido se fue al descanso sin goles.

Para el complemento, y tras una semana más de trabajo bajo la dirección del entrenador César Ernesto Silva Garduño, el conjunto local mostró una mejor disposición en el terreno de juego y buscó el tanto que rompiera el empate. No obstante, Mineros de Zacatecas apostó al contragolpe y encontró recompensa al minuto 59, cuando en una jugada dentro del área un defensor del PFC cometió una mano, misma que fue sancionada como penal por la árbitra Jessy Salazar.

La pena máxima fue ejecutada por Leonardo Flores, quien vio su primer disparo rechazado por el arquero Erick Martínez, pero en el contrarremate logró mandar el balón al fondo de las redes para el 1-0 definitivo.