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Potosinos FC visita al Atlético ECCA

Buscará cerrar de manera decorosa su participación

Por Romario Ventura

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
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Potosinos FC visita al Atlético ECCA

El Potosinos Futbol Club pondrá fin a su participación en la temporada 2025-2026 dentro de la Tercera División Profesional, cuando enfrente en la jornada 30 del Grupo XII al conjunto del Atlético ECCA, en duelo programado este viernes a las 10:00 horas en el Parque Metropolitano.

Este compromiso representa la última oportunidad para el cuadro potosino de cerrar con una victoria una campaña que no cumplió con las expectativas trazadas al inicio, pero que dejó importantes enseñanzas para un plantel que sufrió múltiples bajas desde el arranque del torneo.

A pesar de las adversidades, el equipo mostró entrega en cada partido, aunque los resultados no fueron suficientes para alcanzar un lugar en la liguilla. Actualmente, Potosinos Futbol Club se ubica en la posición 13 de la tabla general, con un registro de 27 encuentros disputados, ocho triunfos, cuatro empates y 15 derrotas, para un total de 29 unidades.

Por su parte, Atlético ECCA llega a este compromiso con números complicados, al registrar apenas una victoria en 27 partidos, sin empates y con 26 derrotas, sumando únicamente tres puntos en la competencia.

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Para este último encuentro, el director técnico César Silva podrá contar con la mayoría de su plantel, aunque tendrá las sensibles bajas por lesión de Matías Abascal y Francisco Gaitán. Con este panorama, el conjunto potosino buscará cerrar de manera decorosa su participación, sumando tres puntos en territorio guanajuatense y dejando una mejor impresión de cara al futuro.

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