"Potro" Gutiérrez dirige la práctica; se reunirá con directivos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Raúl Gutiérrez sigue siendo el director técnico de Cruz Azul.

El "Potro" dirigió la mañana de este lunes la práctica del equipo cementero, de cara al duelo de fin de semana ante el Puebla.

La Máquina no jugará a media semana el ante el Atlas, por lo apretado del calendario y es que no se pueden jugar tres partidos en seis días, ya que se enfrentará el viernes con el Puebla.

Aunque se había dicho que el "Potro" debía ganar al Toluca (perdió 3-1) o sería cesado, esto no ha ocurrido o por lo menos, aún no se ha hecho.

Lo que se sabe es que después de la práctica, Raúl Gutiérrez tendrá una reunión con la dirigencia cementera encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez, para decidir la situación del equipo.

Ahí se sabrá qué pasará con la dirección técnica, si habrá continuidad o se buscará un nuevo camino.

Los nombres que más han sonado son los de Jaime Lozano, Hugo Sánchez y Antonio Mohamed.

El rumor de Juan Palencia, exdelantero del equipo, parece que fue más cuestión de promotores.