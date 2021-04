Prado se corona campeón en sprint especial

Culmina con muy buenas notas para el equipo continental Canel´s-ZeroUno-Mavic, luego de que ayer se celebrado la novena y última etapa de la LXXI Vuelta a Colombia 2021, en donde el mexicano Ignacio Prado quedó campeón de la categoría sprint especial y por su parte el colombiano Heiner Parra terminó en el noveno lugar de la clasificación general.

Tras nueve etapas y un prólogo los corredores participantes de la Vuelta Colombia llegaban a una final apretada en donde se definía la general con tan solo 2 segundos de diferencia entre los punteros y un Heiner Parra de Canel´s-ZeroUno-Mavic superando expectativas durante los últimos trayectos.

Para esta última etapa partieron un total de 124 corredores, teniendo a seis de la escuadra mexicana Canel´s-ZeroUno-Mavic, que buscaban consolidar una buena actuación en esta fecha con un circuito de 10 vueltas con salida y llegada en el Parque Nacional en Bogotá cerró la competencia de la carrera más importante del calendario colombiano.

Durante la tercera vuelta se disputó el primer sprint especial, donde se impuso el líder Ignacio Prado de Canel´s-ZeroUno-Mavic quien con este resultado se proclamaba campeón de la clasificación al sumar un total de 14 unidades. "Fue una gran vuelta donde mi equipo Canel´s-ZeroUno-Mavic me apoyó para poder conseguir en las últimas etapas este gran resultado, el cual no fue nada fácil en la etapa 9 enfrentando subidas en las cuales no soy especialista, veníamos buscando en las últimas etapas el liderato y al final se dieron las cosas para ponernos en lo alto de la clasificación sprint gracias al trabajo en equipo".

Algunos corredores querían mostrarse en la última jornada de la carrera, por eso partieron del pelotón y se fueron en punta como cabeza de carrera, Heiner Parra uno de los que fueron primeros en montarse en la aventura, al final un excelente resultado para el representante de Canel´s-ZeroUno-Mavic que le permite terminar la vuelta en la novena posición. "Llegamos a las últimas etapas muy bien colocados, sabía que al final se podía conseguir un buen resultado para Canel´s-ZeroUno-Mavic, apretamos y día a día se fueron recortando lugares, en la etapa 8 disputamos fuerte por ser los ganadores, a falta de pocos kilómetros quedamos atrás, en la etapa final puede colocar un buen lugar que nos da la posición 9 de la clasificación general, agradecido con el equipo y mis patrocinadores Canel´s-ZeroUno-Mavic por permitirme ser parte de esta historia". Manifestó Heiner Parra.