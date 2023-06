Prensa internacional critica a "Checo" Pérez tras GP de Canadá

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Sergio "Checo" Pérez volvió a vivir un fin de semana desastroso en los circuitos, pese a que el mexicano se mantiene en el segundo lugar del campeonato en el pasado Gran Premio de Canadá terminó sexto a consecuencia que un nuevo error en las qualys.

Durante la clasificación del sábado, Pérez fue eliminado en la Q2 debido a que no pudo controlar su RB19 en la pista mojada por la lluvia, así el domingo arrancó en el sitio 12 de la parrilla.

Aunque no es la primera ocasión que se complican las calificaciones al piloto tapatío, la racha negativa del mexicano comenzó tras el Gran Premio de Australia.

"Con el coche más rápido de la parrilla, el sexto lugar solo puede verse como un mal resultado. La estrategia de Red Bull no ayudó a Checo Pérez, pero si Max Verstappen comenzara en el lugar 12, ¿habría sido tan incapaz de adelantar como lo fue Checo Pérez?", señaló el portal "PlanetF1".

Incluso señalan que Pérez ha tenido un peor rendimiento que los pilotos de Ferrari Carlos Sainz y Charles Leclerc.

"Debe agradecer al safety car por finalizar en el sexto lugar, pero luego, a partir de ahí, a pesar de los neumáticos más blando de Leclerc y Sainz, no pudo alcanzarlos, durante tres carreras parece un piloto más, y no de forma positiva", indicó el portal "Motorbox".