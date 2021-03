Presenta Mercedes nuevo modelo F1

BRACKLEY, Inglaterra.- Mer-cedes develó el modelo en el que Lewis Hamilton estará al volante esta temporada al tratar de conquistar un sin precedentes octavo título de la Fórmula Uno.

El W12, presentado el martes, preserva el color negro que se estrenó el año pasado como parte de la campaña del equipo contra el racismo y la discriminación. También añade un toque de su tradicional color plateado.

Hamilton, quien firmó una extensión de un año con Mercedes el mes pasado, buscará romper el empate con Michael Schumacher por el récord histórico.

Mercedes, en tanto, tratará de un octavo doblete consecutivo en títulos de pilotos y constructores.

Desde que llegó a Mercedes para la temporada de 2013, Hamilton se ha proclamado campeón mundial en seis ocasiones — igualando la cifra récord de Schumacher de siete títulos

Hamilton, quien acumula 74 victorias con Mercedes, afirmó que obtener un octavo campeonato "es el máximo sueño, pero no creo que sea el factor determinante si decido seguir compitiendo o no".

"Incursioné en el automovilismo porque me gusta estar detrás del volante y eso siempre ha sido la esencia de lo que hago. Si sólo me desviviera en los elogios y los títulos, temo que perdería mi norte", dijo el piloto británico de 36 años. "Se trata de poder seguir sonriente al ponerme ese casco y salir del taller disfrutando competir".

"Me encuentro en una posición afortunada. He conseguido la mayor parte de lo que quería", añadió. "Así que no hay una necesidad real de planificar nada de cara al futuro con mucho margen".

Hamilton tendrá como compañero al finlandés Valtteri Bottas por quinto año consecutivo.

La temporada 2021 de la F1 comenzará a fin de mes en Bahréin.