Presentadora deportiva cautiva a Oscar de la Hoya

Tras 13 años de retiro, Oscar de la Hoya se prepara para regresar al ring y lo hace de la mano de una nueva conquista: Holly Sonders.

El excampeón mundial de seis categorías está saliendo con la presentadora de deportiva de la cadena Fox y quien, además, es conocida por sus atrevidas sesiones fotográficas.

La pareja confirmó su romance hace unos días, luego de salir a cenar al exclusivo restaurante Nobu de Los Ángeles, donde al ser abordado por reporteros, De la Hoya se jactó de cómo se prepara para su próxima pelea.

"Me mantengo saludable, no bebiendo, no nada, solo estoy con mi hermosa mujer, Holly...", presumió el boxeador.

Sonders, que cuenta con la impresionante cifra de 580 mil seguidores en Instagram, previamente estuvo comprometida con "Vegas Dave", el mayor corredor de apuestas de Las Vegas.

Desesperado por impresionar a Holly, de 34 años, el llamado "Golden Boy", ahora de 48 años, volverá al cuadrilátero el próximo 11 de septiembre, donde se medirá contra Vitor Belfort, exestrella de la UFC.