Presentan 2da. carrera Ruta de la Esperanza

Con el objetivo de fomentar la convivencia social, la actividad física y un mensaje de paz, este viernes fue presentada la segunda edición de la Carrera Atlética Ruta de la Esperanza "Corre X la Paz", evento que se celebrará el próximo domingo 17 de mayo en las instalaciones del Parque Tangamanga I.

La presentación tuvo lugar en el convento de las diocesanas del Carmelo, donde estuvieron presentes Leonor Aidé López Pérez, Directora General de Salud y Comunión; José Luis García García, Director de Tu tiempo a tiempo; Liliana Lara, encargada de Marketing de Pizza Hut y KFC y Joselyn Fiscal de la empresa Carls Jr. Presentando las Playeras y medallas, la Herma Lorena Discípula de Jesús y el Hermano Juan Carlos Discípulo de Jesús.

La competencia contará con tres modalidades: una carrera recreativa de 3 kilómetros, así como distancias competitivas de 5 y 10 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta el estacionamiento del Jardín Japonés dentro del mismo parque. El disparo de salida está programado a las 8:00 de la mañana.

En cuanto a la inscripción, el costo general será de 350 pesos mexicanos, además de recibir un obsequio especial. Los registros podrán realizarse en distintos puntos de venta autorizados, incluyendo establecimientos vinculados con la empresa de cronometraje de "Tu Tiempo a Tiempo".

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El paquete del corredor incluirá chip desechable para cronometraje, medalla conmemorativa y playera oficial del evento. La entrega de kits se realizará el sábado 16 de mayo en las oficinas de la asociación organizadora, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, dejando en claro que no habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.

En el aspecto competitivo, la prueba de 5 kilómetros premiará con trofeos a los tres primeros lugares en las ramas varonil y femenil. Por su parte, la distancia de 10 kilómetros contará con incentivos económicos, otorgando mil pesos al primer lugar, 800 al segundo y 500 al tercero, en diversas categorías por edad.