Presentan a JJ Macías con el Getafe de España

José Juan Macías ya fue presentado de forma oficial como nuevo futbolista del Getafe en donde además dio sus primeras declaraciones, como agradecer la confianza del director técnico, Míchel González, o los consejos que recibió de algunos mexicanos que han jugado en la Liga Española, como Javier "Chicharito" Hernández.

El atacante fue cedido al conjunto "azulón" por las Chivas hasta el final de la temporada con opción a compra, no ocultó su felicidad por comenzar un nuevo reto en el futbol del viejo continente, situación por la que había luchado desde meses atrás.

"Agradecer la confianza del presi del Getafe y, obviamente, de Chivas por dejarme las facilidades de venir acá, que es una meta que tenía y ahora que estoy aquí es solamente el principio", comentó José Juan Macías en su presentación. "Queda demostrarlo en la cancha, obviamente lo voy a hacer con grandes actuaciones y goles".

En su llegada al futbol español, Macías tuvo contacto con algunos futbolistas que han participado en esta liga, como el "Chicharito", "Javier es un referente para nosotros los mexicanos por la gran trayectoria que ha hecho. He tenido bastante contacto con algunos, el último Hugo Sánchez, que fuimos a cenar. Todos los demás como Héctor Herrera, Guardado, Lainez, que desde chiquito juego con él en diferentes categorías de la selección y me platica del gran nivel que se sabe en todo el mundo de La Liga", aceptó.

La etapa de Míchel González como estratega de Pumas le ayudó para fijarse en el delantero surgido del Club Guadalajara, "Me lo topé de rival en la liga, allá en México, Me sufrió como rival, ahora me toca tenerlo como míster, que me de la confianza, desde el principio me recalcó la confianza, lo bien que me conoce y que está seguro que lo voy a hacer bien".

Por otro lado, aceptó que no le importan las críticas sobre su ausencia de la Selección Mexicana que disputará los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, ya que una lesión no dejó que estuviera en la lista de Jaime Lozano, "Me da igual lo que digan los medios en mi país, y en todas partes. Yo sé quién soy y solamente los que están alrededor de mí saben lo que ha pasado. Entonces, lo que diga o deshaga fuera de, no es de mi incumbencia", recalcó.