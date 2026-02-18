Presentan el torneo de tenis ITF J60 SLP 2026

El Club Deportivo La Loma presentó de manera oficial este martes el torneo ITF J60 San Luis Potosí 2026, uno de los eventos con mayor tradición y prestigio en la historia del tenis juvenil en tierras potosinas, el cual reunirá a destacados talentos infantiles y juveniles de México y otros países.

San Luis Potosí volverá a vestirse de gala al convertirse nuevamente en sede de este certamen de participación abierta, considerado uno de los mejor evaluados a nivel nacional durante 2025. El torneo es organizado de manera conjunta por la Asociación Potosina de Tenis, la Federación Mexicana de Tenis y la International Tennis Federation, reafirmando el compromiso con la formación deportiva basada en la disciplina y los valores.

El ITF J60 San Luis Potosí se desarrollará del 21 al 28 de febrero de 2026 en las instalaciones del Club Deportivo La Loma. El cuadro de competencia contempla, en ambas ramas, 32 jugadores en la fase de clasificación, 32 en el main draw de singles y 16 parejas en dobles, tanto en la rama varonil como femenil.

En el presidium estuvieron presentes Héctor Zavala Alonso, presidente interino de la Asociación Potosina de Tenis; Eduardo Medina, director de la academia de tenis de la Loma; Lic. Georgiana Anaya Rossel y el Lic. Manuel González Matienzo.

Con la realización de este torneo, San Luis Potosí se consolida como un punto clave en el desarrollo del tenis juvenil, brindando a jóvenes atletas la oportunidad de competir a nivel internacional y continuar su proceso formativo dentro del alto rendimiento.