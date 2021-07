Presentan la 3ra. fecha Nascar Peak

Mediante una conferencia de prensa vía zoom, se brindaron detalles de la tercera fecha de NASCAR Peak México Series presentado por Telcel, que se correrá en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, los días 10 y 11 del presente.

Se contó con la presencia del Director Operativo de la serie, Humberto García; Alfredo Sánchez, gerente del Autódromo y de los pilotos Santos Zanella Sr., Rubén Rovelo, Julio Rejón, Santos Zanella Jr. y de la española Zihara Esteban.

Durante la conferencia, García brindó detalles desde lo organizativo como así también sobre la relevancia que se le da a la presencia del público: "El aforo que ha sido autorizado es de aproximadamente 10,000 espectadores con un costo del boleto de 75 pesos.

Zanella Sr. dijo que el serial es bien recibido en Puebla y que será muy bueno volver a ver aficionados en las tribunas, además de hacer notar que NASCAR México, ocasiona una importante derrama económica en lo que se refiere a noches de hotel, restaurantes, etc.

El actual monarca de Peak, Rubén Rovelo, habló que el óvalo poblano es uno de los más rápidos que visita el serial: "Es una pista muy veloz y yo voy a intentar recuperar el terreno perdido en Chiapas, lo cual ya inicié con la victoria en Querétaro".

"Es mi tierra y buscaré un podio del cual ya me he quedado bastante cerca, sería ideal hacerlo frente a mis familiares y amigos", expresó Santos Zanella Jr., a quien Rovelo lo retó a ocupar un lugar entre los tres primeros de la Challenge.

Julio Rejón dijo que el de Amozoc, Puebla es un ovalo en el que se va siempre a full y que el equipo ha trabajado para obtener un buen resultado y así escalar posiciones en el campeonato, "La temporada recién comienza y quiero recomponer lo que no se pudo hacer en Chiapas".

En representación de las Trucks Series, la española Zihara Esteban, habló que la categoría ha crecido mucho como se pudo ver en la fecha anterior con 19 unidades, "Al autódromo no lo conozco, solo he recibido algunos datos de él y como he decidido radicar en Puebla, en estos días voy a ir a conocerlo".