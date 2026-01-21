Presentan la Carrera Juntos Avanzamos

Se llevó a cabo la rueda de prensa oficial para dar a conocer los detalles de la sexta edición de la Carrera Juntos Avanzamos 2026, la cual se celebrará el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 8:00 horas, teniendo como sede La Arena Potosí, uno de los recintos más emblemáticos y modernos del estado.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, los organizadores informaron que esta carrera con causa se correrá en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. En la edición anterior participaron 2 mil 100 corredores y para este año se espera la asistencia de alrededor de 3 mil atletas, lo que refleja el crecimiento y la aceptación de la competencia.

En el presídium estuvieron presentes Denise Borges, líder de Cultura, Diversidad, Equidad e Inclusión en Cummins Latinoamérica, empresa patrocinadora oficial de esta edición; Liliana Sánchez, coordinadora de Publicidad en Powerade; José Luis García, director de Tu Tiempo a Tiempo; Miguel Ángel Duarte, deportista y representante de las personas con discapacidad; así como Pepe Sánchez, director General de Juntos A.C.. Los ponentes coincidieron en destacar la importancia de la suma de esfuerzos entre la sociedad civil, la iniciativa privada y la comunidad para seguir construyendo espacios verdaderamente incluyentes.

En cuanto a las inscripciones, se informó que el costo en preventa es de 450 pesos, vigente durante esta semana, y aumentará a 500 pesos en la última semana previa a la competencia. Los registros ya se encuentran abiertos a través del sitio oficial de Juntos A.C., así como en los distintos puntos de venta de Tu Tiempo a Tiempo. La entrega de kits se realizará en las oficinas de Juntos, Una Experiencia Compartida A.C., ubicadas en Calle No Me Olvides 1800, colonia Jardines del Sur, el viernes 30 de enero de 14:00 a 20:00 horas y el sábado 31 de enero de 10:00 a 18:00 horas.

Asimismo, se recordó que todas las personas inscritas participarán automáticamente en la rifa de 50 mil y 100 mil pesos, sin necesidad de subir al podio, y que lo recaudado permitirá que los programas de capacitación laboral para personas con discapacidad continúen siendo totalmente gratuitos.

Finalmente, durante la presentación se resaltó el significado especial de esta edición conmemorativa por los 30 años de Juntos A.C., reflejado en elementos simbólicos como la playera y la medalla de la carrera, las cuales estarán inspiradas en la "Marea Fosfo", un movimiento que representa la fuerza, la visibilidad y el avance colectivo de las personas con discapacidad.