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Presentan la playera de la lid "Corriendo por una Vida Digna"

Por Romario Ventura

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Presentan la playera de la lid "Corriendo por una Vida Digna"

Fue presentada oficialmente la playera conmemorativa de la Carrera Atlética "Corriendo Por Una Vida Digna" edición 2026, evento deportivo con causa social que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio a las 8:00 horas, teniendo como salida y meta las instalaciones del CDTAR Plan de San Luis.

La develación se realizó este viernes en la explanada del Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, donde estuvieron presentes Juan Armando Quintanilla, integrante del comité organizador y director técnico de la carrera; Rafael Aguilar de la Rosa, también miembro del comité organizador; José Luis García García, representante de la empresa de cronometraje Tu Tiempo a Tiempo; y Ana María Romero, representante de Grupo Acerero.

La competencia se desarrollará en las distancias de 12, 6 y 3 kilómetros, buscando reunir a corredores de distintos niveles y fomentar la convivencia deportiva y familiar.

El costo de inscripción será de 450 pesos y los registros podrán realizarse en diversos puntos de venta, entre ellos Garox Sport, Dulcería La Estrella, Salvajes Running Center, Balam Clínica Veterinaria, La Pape, Castro Patton.

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