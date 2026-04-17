Presentan Trail Santa María del Río 2026

Con grandes expectativas y una destacada organización, fue presentada la edición número 44 de la carrera atlética GasoMax Trail, que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo en el Pueblo Mágico de Santa María del Río, teniendo como punto de salida y meta el Complejo Deportivo del municipio a partir de las 7:00 horas.

Este tradicional evento deportivo contempla distancias de 21, 15 y 5 kilómetros, reuniendo a corredores de distintos niveles en una jornada que combina deporte, turismo y cultura. En cuanto a la premiación general de los 21K, se otorgarán 6 mil pesos al primer lugar, 4 mil al segundo y 3 mil al tercero, además de incentivos por categoría en las pruebas de 21 y 15 kilómetros.

La ceremonia de premiación está programada alrededor de las 10:30 horas en el mismo Complejo Deportivo, una vez concluidas las competencias. Se estima la participación de más de mil 500 corredores, así como una afluencia superior a 4 mil visitantes, entre staff, voluntarios, patrocinadores, autoridades y público en general, lo que convierte a este evento en uno de los más importantes de la región.

Durante la presentación, se dieron a conocer los elementos oficiales de la carrera, destacando la playera con un elegante diseño en tono azul con efecto degradado, que incluye en la parte trasera una abstracción de un rebozo, símbolo representativo del municipio. Asimismo, se reveló la medalla conmemorativa del GasoMax Trail 2026, en tonalidad roja, inspirada en las tradicionales campechanas de Santa María del Río.

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El costo de inscripción para las distancias de 15 y 21 kilómetros será de 520 pesos, incluyendo kit, playera y medalla, mientras que la prueba de 5 kilómetros otorgará medalla a los participantes. La bolsa acumulada del evento supera los 100 mil pesos. La entrega de kits se realizará el sábado 30 de mayo en las instalaciones del Antiguo Estadio Plan de San, dentro del CEDETAR.

La organización aseguró que, como cada año, se garantizará una experiencia segura y de calidad para todos los participantes, con rutas debidamente señalizadas, puntos de hidratación cada tres kilómetros y un operativo de seguridad que contará con el apoyo de la Cruz Roja y la Guardia Civil.