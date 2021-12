Presentaron el Juguetón en Mexquitic de Carmona

Se dio a conocer la celebración del Juguetón 2021, evento con causa que se llevará a cabo el domingo 5 del presente y que es convocado por la Asociación "Amigos por Mexquitic, Relegados Quad Club y el Club Motuneros, por lo que invitan a la población a unirse a este evento.

En la Glorieta Francisco González Bocanegra iniciarán las actividades a partir de las 10:00 horas, con la Rodada del Día del Motociclista, de ahí la caravana partirá para arribar a las 11:00 horas a La Posta en la carrera a Zacatecas para de ahí ir tumbo a Mexquitic.

En la presentación del Juguetón 2021estuvieron presente Arturo Herrera de Motuneros, Diana Berenice Ramos García, presidenta del sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexquitic y Adolfo Aguilar de 2Amigos por Mexquitic".

Se hizo la invitación a todos los potosinos para que participen y apoyen con la donación de un juguete de preferencia no bélico, no de peluche y que no utilice baterías.

Las actividades en favor de la infancia con más carencias de Mexquitic de Carmona iniciarán a partir de las 10:00 horas, incluirá show de payasos; la llegada del "Pioji-Santa", la caravana de motociclistas; habrá rifa de regalos por parte de los patrocinadores; concursos y premios.

Participarán grupos musicales y pintacaritas; se realizará la tradicional bendición de cascos; así como un homenaje a bikers caídos. Relegados Quad Club participa en este tipo de eventos sin fines de lucro desde hace 12 años.

Al final del evento, los juguetes serán entregados al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Mexquitic de Carmona.