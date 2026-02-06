logo pulso
Presentaron torneo internacional de tenis

Por Romario Ventura

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Presentaron torneo internacional de tenis

Este jueves fue presentado de manera oficial en las instalaciones del Lomas Raquet Club el torneo ITF J60 San Luis Potosí 2026, certamen que volverá a colocar a la capital potosina en el mapa del tenis  internacional juvenil durante el mes de febrero.

El evento es organizado de manera conjunta por la Asociación Potosina de Tenis, la Federación Mexicana de Tenis y la International Tennis Federation (ITF), y se desarrollará del sábado 14 al sábado 21 de febrero en el Lomas Raquet Club, sede oficial del torneo.

El ITF J60 San Luis Potosí destacó en su edición 2025 al recibir una de las mejores calificaciones a nivel nacional, consolidándose como uno de los torneos mejor organizados del calendario anual.

La competencia se disputará en una sola categoría, que abarca edades de 14 a 18 años, con la siguiente capacidad de participación: Rama varonil Singles Qualifying: 32; Singles Main Draw: 32; Doubles Main Draw: 16. Rama femenil: Singles Qualifying: 32; Singles Main Draw: 32; Doubles Main Draw: 16.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se informó que este sábado próximo se confirmará la lista de los tenistas potosinos que participarán en el certamen, quienes buscarán aprovechar la localía para destacar ante rivales nacionales e internacionales.

