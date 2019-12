Presentó el Atlético de SL a Memo Vázquez

En medio de la incertidumbre y con el tiempo limitado para iniciar su trabajo, ayer fue presentado como nuevo entrenador del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, quien hasta el pasado torneo Apertura 2019 fuera el estratega de los Rayos del Necaxa.

En conocido hotel del poniente de la ciudad, Guillermo Vázquez acompañado del presidente del equipo Alberto Marrero y de José Luis Delgado, (integrante del cuerpo técnico) presidieron el acto de presentación del nuevo técnico del cuadro potosino.

Sin lugar a dudas que el nuevo estratega tendrá el tiempo limitado para trabajar, toda vez que apenas ayer conoció al grupo y por lo tanto todavía no tienen un conocimiento total de la plantilla, Ante esto no se tienen una lista de trasferibles, aunado a los rumores de que Nicolás Ibáñez podría emigrar al Atlético de Madrid, y sobre los refuerzos tampoco no se sabe nada y el tiempo está pasando y otros equipos ya se están armando para el siguiente campeonato.

En su momento el presidente del equipo Alberto Marrero señaló que Guillermo Vázquez fue siempre su primera opción para el equipo, ojalá y que todo este tiempo de espera no haya perjudicado al cuadro tunero, mientras que otros equipos anunciaba sus contrataciones cuando todavía se estaba desarrollando la liguilla como el caso del Guadalajara.

Como se sabe en el Atlético de San Luis, no hay un director deportivo y por lo tanto las decisiones de las bajas y altas en el club, las van a tomar entre Guillermo Vázquez y Alberto Marrero, y conocedores de las que ha tomado el presidente del club, ojalá y no siga cometiendo los mismos errores del pasado, porque si nova funcionar la escuadra, ni en lo deportivo y fuera de ella.

Ojalá y Guillermo Vázquez, sepa a qué equipo llegó y sobre todo que lenguaje debe de utilizar en la institución para que después no le "falte el respeto a los jugadores y al presidente" que fue el motivo por lo cual despidieron a Alfonso Sosa, que, por cierto, ya se encuentra instalado en su nuevo equipo los Rayos del Necaxa.

El cuerpo técnico del profesor Guillermo Vázquez lo integran Ricardo Gómez, preparador físico; José Luis Salgado Gómez como auxiliar técnico, y Luis Vicente de Miguel entrenador de porteros.

En cuanto a partidos de pretemporada, por el momento se tienen programados tres, el 27 del presente en San Luis el Atlético Sub-20 contra el Tampico Madero de la Liga de Ascenso; el 28 del presente Atlético de San Luis (Liga MX) contra Tampico Madero y el 4 de enero en San Luis el Atlético de San Luis recibe al Atlas.

LA PEOR DECISIÓN

Se dio a conocer el calendario para el Torneo Clausura 2020 y en la jornada 1, Atlético de San Luis visita el sábado 11 de enero a las 21.00 horas a los Tigres de la UANL; el viernes 17 de enero a las 19:00 horas Atlético de San Luis recibe al Cruz Azul; el domingo 26 de enero visita en el estadio Victoria al Necaxa (ex equipo de Memo Vázquez) y en la jornada 4 el viernes 31 de enero a las 19:00 horas, reciben en el Lastras Ramírez a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Como se puede observar, los colchoneros potosinos jugarán este torneo los viernes a las 19:00 horas, y ante esto se le cuestionó a la directiva de porqué el cambio de día y horario, y señalaron que ellos no lo solicitaron y que fue una decisión de la Liga MX, entonces ahora la liga es la que impone estos criterios ante la complacencia de la gente del Atlético de San Lui, sin lugar a dudas una pésima decisión, porque a esa hora, es la peor para circular por la ciudad, se hace un gran embudo en la Av. Universidad y se hace un gran caos en la lateral de la carretera a México y no se diga en Salvador Nava sobre todo por el puente de Pemex, se le olvido a la directiva que una gran parte de su éxito son los aficionados, que muchos de ellos a esa hora todavía están trabajando y por lo tanto tendrán grandes problemas para llegar al inmueble de la colonia Valle Dorado, sin duda se comienza mal este nuevo torneo.